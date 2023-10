Storia della pubblicità farmaceutica per la terapia del dolore – Video integrale

Un viaggio nel dolore attraverso la pubblicità per capire come veniva vissuto il sintomo e come già nell’800 si proponevano soluzioni per trovare sollievo.

Erano pubblicità su prodotti a libero acquisto in farmacia, senza ricetta medica. Il valore storico sta nel mostrare ‘come eravamo’ e l’importanza dei farmaci per il dolore anche in un’epoca in cui non si conoscevano ancora bene le sue cause.

Questa l’idea che ha ispirato la Società Italiana di Reumatologia (SIR) nella promozione della mostra “Storia della pubblicità farmaceutica per la terapia del dolore e delle malattie reumatologiche” che è stata inaugurata il 5 settembre 2023 a Forlì presso l’Oratorio San Sebastiano alla presenza dell’On. Rosaria Tassinari, dell’Assessore alla Cultura e all’Università Valerio Melandri del Comune di Forlì, del direttore SS di Reumatologia dell’ospedale Morgagni Pierantoni dott. Francesco Girelli.

A presentare le attività di SIR è stato il suo Presidente dott. Gian Domenico Sebastiani e il Past president dott. Roberto Gerli.

La mostra è stata resa possibile grazie alla collaborazione della direttrice del Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso Elisabetta Pasqualin ed è stata realizzata con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e Veneto ULSS3, di FNOMCeO, della Scuola Grande di San Marco Venezia, dell’Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani, del Comune di Forlì, di Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici, di FNOMCeO.

Prima parte del video con gli interventi dei relatori, seconda parte con le foto dei poster della mostra.

VIDEO

Notizie correlate: In mostra: Medicina e Pubblicità. La pubblicità farmaceutica per la terapia del dolore 1850 – 1970

A Perugia una mostra sulle pubblicità di altri tempi per la terapia del dolore

Dagli inizi ad oggi, la storia dell’industria del pharma raccontata in un volume

SIR. Malattie reumatologiche, oggi oltre 200 ma agli inizi dell’800 quasi sconosciute Forlì inaugura la mostra dedicata alla pubblicità farmaceutica