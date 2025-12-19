Riceviamo e pubblichiamo

Workshop Intensivo sul Potenziale Umano e Coaching in formula Weekend (16-17 Maggio 2026)

Dove: Montegrotto Terme (PD), presso Hotel Terme Olympia

Di seguito, il Programma dettagliato del Workshop Intensivo sul Potenziale Umano e Coaching della durata di 2 giornate, che si svolge in modalità esperienziale su una grande varietà di temi e i migliori trainer in Italia, basato sulla più recente e ampia bibliografia attuale sul coaching.

Il workshop è progettato per sviluppare il potenziale umano attraverso il coaching, con un focus sulle tecniche pratiche e sulle metodologie avanzate del Metodo STEP del Dott. Lorenzo Manfredini e del metodo HPM del Dott. Daniele Trevisani.

La quota di adesione per l’intero Weekend è di 200 Euro (+14.63 di fee per il biglietto Eventbrite). Il costo non comprende vitto e alloggio.

La partecipazione a questo Workshop Intensivo consente inoltre, per chi ne apprezzerà i metodi e filosofia didattica, un ingresso agevolato per il Master in Coaching e Mental Training di UP- STEP (Master in presenza) o per il Master in Coaching HPM di Daniele Trevisani Academy (Master online) e uno sconto pari alla quota di adesione versata.

________________________________________

1° GIORNO

Orario: 9:30 – 13:00 / 14:30 – 18:00

Mattina (9:30 – 13:00)

Benvenuto e Introduzione al Workshop

Durata: 9:30 – 10:00

Presentazione degli obiettivi del workshop e panoramica sul potenziale umano e il coaching.

Introduzione al Metodo HPM (Human Potential Modeling) di Daniele Trevisani.

Sessione 1: Autoconsapevolezza e Potenziale Latente

Durata: 10:00 – 11:00

Esplorazione dei concetti di autoconsapevolezza e identificazione delle risorse interiori nascoste.

Esercizio pratico: Mappa del Potenziale Latente (autovalutazione guidata) sulla base del modello Piramidale HPM. Lavoro in sottogruppi.

Sessione 2: Limiti Mentali e Autodeterminazione

Durata: 11:00 – 12:00

Identificazione dei limiti psicologici auto-imposti e tecniche per superarli.

Esercizio pratico: Analisi dei propri limiti e creazione di un piano per superarli.

Sessione 3: La Comunicazione con Sé Stessi e con gli Altri

Durata: 12:00 – 13:00

Potere della comunicazione interna ed esterna per il coaching.

Esercizio: Riprogrammazione mentale attraverso il dialogo interno positivo.

________________________________________

Pausa pranzo (13:00 – 14:30)

________________________________________

Pomeriggio (14:30 – 18:00)

Sessione 4: Gestione delle Emozioni e dello Stress

Durata: 14:30 – 15:30

Introduzione alle emozioni Alfa e Beta (secondo il metodo HPM).

Tecniche per la gestione delle emozioni in situazioni di stress e pressione.

Esercizio: Creazione di un piano di gestione emotiva.

Sessione 5: Leadership e Coaching per il Potenziale Umano

Durata: 15:30 – 16:30

Sviluppare la leadership personale e la capacità di guidare gli altri.

Tecniche per attivare il potenziale umano negli altri attraverso il coaching.

Sessione 6: Pianificazione e Obiettivi di Crescita Personale

Durata: 16:30 – 17:30

Definizione degli obiettivi di crescita personale e sviluppo del proprio percorso.

Esercizio: Pianificazione strategica personale.

Chiusura giornata e riepilogo

Durata: 17:30 – 18:00

Domande, discussione e assegnazione di attività di riflessione per il giorno successivo.

________________________________________

2° GIORNO

Orario: 9:30 – 13:00 / 14:30 – 16:30

Mattina (9:30 – 13:00)

Sessione 7: Tecniche di Motivazione e Resilienza, il Modello STEP

Durata: 9:30 – 10:30

Costruzione di una mentalità resiliente e motivante.

Esercizio: Esercizi di resilienza e motivazione attiva.

Sessione 8: Visualizzazione e Focalizzazione Mentale

Durata: 10:30 – 11:30

Tecniche avanzate di visualizzazione creativa e focalizzazione mentale per l’attivazione del potenziale.

o Esercizio pratico: Visualizzazione guidata per raggiungere obiettivi.

Sessione 9: Strategie per il Cambiamento Duraturo

11:30 – 12:30

Implementazione di strategie per mantenere e consolidare i cambiamenti nella vita personale e professionale.

Esercizio: Creazione di un piano d’azione per il cambiamento a lungo termine.

Sessione 10: Coaching Esperienziale in Gruppo

12:30 – 13:00

Attività di coaching di gruppo, con feedback e interazione tra i partecipanti.

________________________________________

Pausa pranzo (13:00 – 14:30)

________________________________________

Pomeriggio (14:30 – 16:30)

Sessione 11: Autoregolazione Emotiva e Stato di Flow

Durata: 14:30 – 15:30

Come mantenere l’equilibrio emotivo e raggiungere lo stato di flow nella vita e nel lavoro.

Esercizio pratico: Tecniche di respirazione e consapevolezza per accedere al flow.

Sessione 12: Riflessioni Finali e Chiusura del Workshop

Durata: 15:30 – 16:30

Sintesi degli apprendimenti del workshop, condivisione delle esperienze e suggerimenti per il futuro..

________________________________________

Obiettivi del Workshop:

Sviluppare consapevolezza e attivare il potenziale umano nascosto.

Fornire strumenti di coaching per gestire emozioni, stress e leadership.

Offrire tecniche pratiche per il cambiamento duraturo e la crescita personale.

________________________________________

Materiali:

Manuale del partecipante con esercizi e letture formato pdf.

Questo workshop offre un mix di teoria e pratica, con esercizi individuali e di gruppo per garantire una profonda esperienza di apprendimento e crescita.

I facilitatori e coach che condurranno il Workshop:

Dott. Daniele Trevisani. Fondatore del Metodo HPM (Human Potential Modeling) per lo sviluppo del Potenziale Umano e del Mental Coaching. Laureato in DAMS-Comunicazione con Lode, ha svolto il Master of Arts biennale residenziale in Communication presso la University of Florida, ottenendo il riconoscimento accademico di “Graduation With Distinction”. Ha ottenuto l’onorificenza Fulbright (Governo USA) per i contributi apportati alla scienza del Fattore Umano (Human Factor). Ha formato dal 1990 allievi sia in campo manageriale che life e Mental Coaching sportivo. Per 13 anni ha curato la formazione dei Generali in Comando ONU per le Nazioni Unite, i Caschi Blu ONU e le Forze Speciali Esercito, con tecniche sia di comunicazione che di Mental Coaching.

Master Coach Cristina Turconi. Master Trainer Metodo HPM e allieva diretta del Dott. Daniele Trevisani. con esperienza trentennale in ambito aziendale come Facilitatrice e Consulente dei processi di cambiamento e apprendimento e di sviluppo del Potenziale Umano e Personale. Tra le sue esperienze e qualifiche, è Executive & Business Coach Certificata ICF, Coach e Counselor ad indirizzo Corporeo-Relazionale certificata UP-STEP, Facilitatrice Lavoro di Gruppo Associata IAF, Senior Trainer in Formazione Aziendale, Consulente Certificata Metodo 4Colors® Know Future, Innovation Manager MIMIT.

Dott.ssa Cinzia Zocca. Master Trainer HPM con esperienza trentennale nella crescita personale e nel coaching, allieva diretta del Dott. Daniele Trevisani su temi come la psicologia delle emozioni, gli approcci sportivi ed olistici al Potenziale Umano. Opera come Coach, Counselor e Formatrice. Master in Coaching, Mental Training e Counseling. Ha seguito il Percorso quadriennale Up Step Consapevole, ed è laureata in Statistica Economica ed Attuariale all’Università degli Studi di Padova.

Dott. Lorenzo Manfredini. Psicologo, Psicoterapeuta, Scrittore, pioniere in Italia sulle tematiche di Dinamica Mentale r Counseling ad indirizzo Corporeo. Fondatore del Metodo STEP. Si occupa di una variegata gamma di temi, tra cui Comunicazione e Relazioni, Educazione Integrata, Formazione in Counseling e Coaching, Psicologia e Terapia, Formazione Aziendale e Leadership, Formazione Scolastica e Rapporti Genitori-Figli, Gestione Emozionale e Mindfulness, Salute e Benessere Olistico,

Unisciti a noi!