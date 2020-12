Abruzzo. Costituita la Sez. AIISF Regionale, interprovinciale, federata Fedaiisf

Nelle scorse settimane si è costituita la sezione interprovinciale AIISF Abruzzo, federata FEDAIISF

DIRETTIVO SEZIONE ABRUZZO

Presidente: Francesco Danese francodanese@libero.it 3351616595

Vicepres.: Enzo Fangio enzo.fangio@virgilio.it 3336986410

Segretario: Roberta D’Antonio robidantonio@gmail.com 3483666778

Tesoriere: Carlo Marini cmarini@scharper.it 3498095429

Sono stati nominati 3 consiglieri nelle persone

Consigliere Mari Lisa Crugnale marilisa.crugnale@gmail.com 3357440689

Consigliere Francesca de Martinis francydem72@gmail.com 3488409037

Consigliere Fabio De Cristofaro decfabio@gmail.com 3479794327

E i seguenti delegati referenti di zona

per la provincia dell’Aquila (ASL 1) Barbara Pinna b.pinna71@gmail.com 348 5152018

per la provincia dell’Aquila (ASL 1) Angelo Rosa rosa.68angelo@gmail.com 335 8497700

per la provincia di Chieti (ASL 2) Gianfranco Cipolla gianfrancocipolla1@gmail.com 335 1614965

per la provincia di Pescara (ASL 3) Stefania Giansante stefaniagiansante@hotmail.it 340 2990081

Indirizzo posta sezione aiisfabruzzo@gmail.com

Questo direttivo sarà in carica fino al 30 giugno 2021 quando verranno indette le elezioni fra tutti i colleghi che si saranno associati

I colleghi abruzzesi hanno comunicato agli organi di stampa locale l’avvenuta costituzione della Sez. AIISF, le finalità associative e specificando la funzione degli ISF. Riportiamo uno stralcio dell’ECO dell’Alto Molise che riporta la notizia:

«L’associazione rappresenterà tutti gli informatori scientifici che si riconosceranno in un progetto comune di crescita e di condivisione di etica e professionalità. – si legge in una nota inviata agli organi di stampa – Scopi principali dell’AIISF ABRUZZO sono la collaborazione ed il confronto con i medici e le loro associazioni, le istituzioni e le strutture socio-sanitarie affinché l’informazione scientifica del farmaco sia finalizzata all’interesse della collettività e dei pazienti.

La figura dell’ISF è nata con il Sistema sanitario nazionale e raggruppa professionisti laureati nelle discipline scientifiche che hanno lo scopo di favorire l’impiego sicuro e appropriato dei medicinali sulla base delle evidenze scientifiche (EBM), a tutela dei pazienti».

«La presenza capillare e organizzata di AISF Abruzzo, in tutto il territorio regionale, consentirà di diventare un punto di riferimento anche per le istituzioni sanitarie che potranno avere, ad esempio, un supporto importante per iniziative di prevenzione e promozione della salute. – chiude la nota stampa – Iniziative per cui verrà data la massima disponibilità a trovare un accordo per suggellare una proficua collaborazione».

Ai colleghi abruzzesi i più sinceri auguri di buon lavoro