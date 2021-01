Abruzzo. Posto all’O.d.G. del Consiglio Regionale l’inserimento degli ISF nella fase 1 della vaccinazione anti Covid

La Richiesta del Coordinamento regionale AIISF Abruzzo

Gentilissimi,

in merito alla campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2, il sottoscritto Francesco Danese, in veste di Presidente della sezione regionale A.I.I.S.F. Abruzzo, federata FED.A.I.I.S.F, quindi in rappresentanza della più importante Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco.

CHIEDE

l’inserimento degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco residenti nella Regione Abruzzo, negli elenchi delle figure professionali in prima fascia da sottoporre, in via prioritaria e volontaria, alla suddetta vaccinazione come già avvenuto per gli ISF della Calabria, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia ecc,

Si ritiene utile dover tutelare tale categoria che ha l’importantissima funzione di dover veicolare e divulgare il messaggio scientifico ai medici e agli operatori sanitari.

A tal proposito si ricorda che il Servizio di Informazione Scientifica del Farmaco è stato ufficialmente istituito con legge del 23 dicembre 1978 n°833, la quale istituì il Servizio Sanitario Nazionale ribadendo che questa funzione viene eseguita dagli Informatori Scientifici del Farmaco, che dipendono e devono riferire alla Direzione Scientifica ed al Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza dell’Azienda Farmaceutica, in conformità a quanto disposto al comma 6 dell’art 122 del D Lgs 219/2006 che tra l’altro regolamenta i requisiti e l’attività degli Informatori Scientifici del Farmaco.

La sicurezza di questi professionisti è di fondamentale importanza, sia per tutelare il loro posto di lavoro, sia per poter continuare a trasmettere il loro messaggio ai medici, potendosi recare negli ambulatori, negli ospedali e nelle cliniche.

A tali professionisti in piena pandemia è stato inspiegabilmente precluso l’accesso alle strutture, nonostante abbiano ricevuto un’adeguata formazione sui protocolli da seguire e sui dispositivi da utilizzare.

Tali professionisti sono stati sempre un supporto per il medico e per l’operatore sanitario, hanno fornito indicazioni utili, trasmesso aggiornamenti, suggerito protocolli da attuare e proprio per tutte queste motivazioni, sono considerati parte integrante del sistema sanitario e chiedono di essere riconosciuti in questa categoria, per poter continuare a tutelare se stessi, i loro familiari ed i medici con cui lavorano.

La scrivente Associazione richiede inoltre a quale procedura dovranno attenersi gli informatori medico scientifici della nostra Regione per poter sottoporsi alla vaccinazione, rispettando le giuste indicazioni del Servizio vaccinazioni.

Fin da subito, in prima persona e come consiglio direttivo che rappresento, garantiamo la massima disponibilità, per ogni eventuale richiesta di aiuto e/o collaborazione che dovesse servire alle S.V.. in modo tale da poter alleggerire, ove possibile, il carico di lavoro degli operatori sanitari, fornendo se necessario anche le competenze e la professionalità dei nostri iscritti.

In attesa di un Vostro tempestivo e cortese riscontro per il quale mi rendo disponibile anche attraverso il numero di cellulare 335 1616595, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più Distinti Saluti.

Riportiamo sotto la richiesta di inserire all’O.d.G. del Consiglio Regionale gli ISF fra le categorie prioritarie per la vaccinazione Covid-19 da parte del Consigliere Antonio Blasioli



RISOLUZIONE

Oggetto: Risoluzione in merito all’inserimento tra le prioritarie nel Piano vaccinazione COVID-19 in Abruzzo delle categorie di:

Informatori Scientifici del Farmaco, profili professionali afferenti al CCNL Chimico/Farmaceutico;

Personale della Protezione Civile;

Specializzandi e studenti delle facoltà di area medico-sanitaria.



Per tutto quanto sopra premesso ed esplicitato

IL CONSIGLIO REGIONALE

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO E LA GIUNTA REGIONALE

a individuare e inserire, come previsto dal piano strategico nazionale di vaccinazione, le categorie di “ Informatori Scientifici del Farmaco , profili professionali afferenti al CCNL Chimico/Farmaceutico, il personale volontario della Protezione Civile, specializzandi e studenti delle facoltà di area medico-sanitaria” tra le categorie ad alto rischio da vaccinare prioritariamente nell’attuale campagna vaccinale anti-Covid in Abruzzo.

Il Consigliere Regionale

Antonio Blasioli

La richiesta all’ASL di Teramo

Gentilissimi Dr Brucchi e Dr Romualdi,

in qualità di presidente dell’Associazione Italiana Informatori Scientifici d’Abruzzo (AIISF), rappresentante dei lavoratori iscritti alla suddetta organizzazione, con la presente nota si

CHIEDE

un incontro per confrontarci con Voi sulle problematiche lavorative che gli Informatori Scientifici stanno riscontrando in questi mesi e per trovare insieme soluzioni che consentano di lavorare tutti nella massima sicurezza.

Problematiche dovute alle restrizioni decise nei nostri confronti che ci impediscono l’accesso presso Distretti Sanitari e Presidi ospedalieri, e che di fatto limitano l’attività lavorativa degli Informatori Scientifici, regolamentata e disciplinata da specifiche norme di legge.

Purtroppo queste decisioni unilaterali potrebbero mettere a rischio decine di posti di lavoro e non tengono conto che gli ISF sono professionisti altamente qualificati che rispettano tutte le prescrizioni previste dalle attuali norme che ricevono, da parete delle stesse Aziende Farmaceutiche, una formazione continua in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Siamo disponibili ad incontrarci anche per via telematica, sulla piattaforma che riterrete più idonea.

In attesa di poterVi incontrare per approfondire i temi su illustrati, porgo, a nome di tutta l’associazione, distinti saluti.

Il Presidente

Francesco Danese