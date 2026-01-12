Abruzzo. La Commissione Salute esaminerà la proposta di portare al Governo e al Parlamento una legge per istituire l’Ordine degli informatori scientifici del farmaco

La Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta da Paolo Gatti, si riunirà in seduta straordinaria, domani, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 10. All’ordine del giorno, fra l’altro, l’esame della risoluzione a firma dei consiglieri D’Incecco e Mannetti, “Promozione presso il Governo ed il Parlamento di una legge per istituire l’Ordine degli informatori scientifici del farmaco”. (Fonte Ufficio Stampa Regione Abruzzo – Emiciclo News)
La Regione Abruzzo aveva approvato la legge sull’istituzione del Registro Regionale degli Informatori Scientifici, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) il 2 luglio 2025, n. 26, ed era entrata in vigore il 3 luglio 2025.
Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025 aveva approvato la legge della Regione Abruzzo
