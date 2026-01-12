NewsNews fedaiisf

Abruzzo. La Commissione Salute esaminerà la proposta di portare al Governo e al Parlamento una legge per istituire l’Ordine degli informatori scientifici del farmaco

Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf8 ore fa
165 1 minuto di lettura

La Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta da Paolo Gatti, si riunirà in seduta straordinaria, domani, martedì 13 gennaio 2026, alle ore 10. All’ordine del giorno, fra l’altro, l’esame della risoluzione a firma dei consiglieri D’Incecco e Mannetti, “Promozione presso il Governo ed il Parlamento di una legge per istituire l’Ordine degli informatori scientifici del farmaco”. (Fonte Ufficio Stampa Regione Abruzzo – Emiciclo News)

La Regione Abruzzo aveva approvato la legge sull’istituzione del Registro Regionale degli Informatori Scientifici, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) il 2 luglio 2025, n. 26, ed era entrata in vigore il 3 luglio 2025. 

Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025 aveva approvato la legge della Regione Abruzzo

Notizie correlate: Abruzzo. Istituito il registro regionale degli informatori scientifici del farmaco

Tag
Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf8 ore fa
165 1 minuto di lettura
Foto di Redazione Fedaiisf

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

Articoli correlati

Antitrust. Avviata istruttoria nei confronti di otto società farmaceutiche per intesa restrittiva della concorrenza

9 Giugno 2024

Gsk conferma, Ceo lascerà ruolo da marzo 2017

21 Marzo 2016

Vaccino antinfluenzale, le morti sospette ora sono 12. Aifa: «Non escluso il ritiro di altri lotti»

28 Novembre 2014

BAYER (MI): Elezioni RSU. FILCTEM CGIL primo sindacato. FEMCA CISL: ottimo risultato

6 Marzo 2020
Pulsante per tornare all'inizio
Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco