Parma Reggio Emilia. Costituita la Sezione interprovinciale AIISF federata Fedaiisf

Nei giorni scorsi si sono riuniti i Direttivi di Parma e Reggio Emilia che hanno deciso di mettere in comune le proprie risorse per operare in sinergia.

Il Direttivo eletto dalla nuova sezione interprovinciale AIISF, Federata Fedaiisf, risulta così composto:

Presidente: STEFANI GABRIELE. +39 32887551051 mail: informatorireggioemilia@gmail.com

Vice presidente: RAINONE CARLO. +39 3316750293. mail: cfoxrainone@virgilio.it

Segretario: MARASI MATTEO. +39 3492409744. mail: galateo.mm@gmail.com

Tesoriere: ROMITI FABRIZIO +39 3397267284. mail: fabrizioromiti108@gmail.com

Consiglieri: MEDICI STEFANIA. +39 3476938654. Mail: stefina889@gmail.com

TOSI FEDERICA. +39 3392329080. Mail: sigiosam.ft@gmail.com

CHIESA ROBERTO. +39 3427846670. Mail: r.chiesa@libero.it

MARINI CESARE +39 3387096684. Mail: cesare.marini61@gmail.com

VERAZZO CARMINE. +39 3337048079. Mail: carmineverazzo07@gmail.com

MISTRETTA FEDERICO. +39 3477484794. Mail: fedmist@gmail.com

DI BENEDETTO VINCENZO +39 3295322188. Mail: vidibenedetto1991@gmail.com

MIARI KAMIL. +39 3381300444. Mail: k.miari@alice.it

Presidente probiviri : MORETTO ALICE. +39 3470300222. Mail: vet.alicemoretto@gmail.com

Probiviri: PANIZZI CAROLINA. +39 3661973982. Mail: sticpg@virgilio.it

SABATINO PIETRO. +39 3358137921. Mail: pietrosabatino67@virgilio.it

Alla nuova Sezione Interprovinciale va il nostro più sincero augurio di buon lavoro