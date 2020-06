Fedaiisf Basilicata. Positivi incontri con le autorità regionali sulla ripresa attività ISF

Anche Fedaiisf Basilicata in questi giorni ha provato a chiedere un tavolo di confronto con la Regione Basilicata circa la ripresa dell’attività degli isf sul territorio in sicurezza.

Ad ascoltare le nostre perplessità circa il difficile momento che vive il mondo dell’informazione scientifica abbiamo trovato il senatore Giuseppe Moles che prontamente ha accolto le nostre richieste e si è fatto portavoce delle nostre esigenze.

Grazie al suo intervento il provvedimento che regolava la nostra attività prediligendo il remoto fino al 14 di giugno è diventato meno restrittivo permettendo la ripresa già il giorno 3 giugno. Il giorno 4 giugno il dr Ernesto Esposito, direttore del dipartimento politiche della persona, ci ha dato voce in un incontro organizzato presso il suo ufficio e insieme abbiamo argomentato le diverse problematiche che interessano la ripresa in sicurezza del nostro lavoro.

Abbiamo condiviso delle proposte per lavorare in sicurezza e offrire sicurezza ai nostri interlocutori cercando la soluzione più adatta ad ogni tipo di struttura e operatore sanitario che ci riceve, facendo da apripista con un progetto di valutazione epidemiologica del Covid in Basilicata.

Il prossimo step sarà il protocollo delle nostre richieste e a stretto giro un confronto tra tutti gli attori del tavolo di trattativa.

Pubblicamente desidero ringraziare il senatore Moles e il direttore Ernesto Esposito per la sensibilità che hanno mostrato alla nostra categoria e i colleghi Giuseppe De Carlo, Fausto Avigliano e Francesco Grossi per la disponibilità e la passione che li contraddistingue e che li accompagna nelle battaglie che dobbiamo affrontare per difendere il nostro lavoro.

Antonietta Ostuni

Ordinanza 25 pubblicata sul n. 52 del BUR