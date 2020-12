Adriano Avogadro, ISF in pensione, premiato dal Comune di San Pellegrino Terme per aver realizzato un contact tracing per tutto il periodo dell’epidemia.

Con il tracciamento fatto a mano Santa Croce ha battuto il Covid L’Eco di Bergamo Dal dispensario farmaceutico della piccola frazione di San Pellegrino Terme, Adriano Avogadro ha realizzato un contact tracing per tutto il periodo dell’epidemia.

A vederlo nel suo cubo quattro metri per quattro, accerchiato da colorate scatolette di farmaci, Adriano Avogadro sembra essere la persona più felice del mondo.

Il «dispensario farmaceutico», nome d’altri tempi, è casa sua. Da lì, dall’ultimo baluardo di servizio pubblico di un piccolo paese incastonato nelle montagne bergamasche, ha combattuto il coronavirus con l’aiuto della tecnologia. Santa Croce, frazione di San Pellegrino Terme, in Val Brembana – otto chilometri di salite e tornanti dal fondovalle – è un angolo remoto nella provincia più colpita dal coronavirus.

Adriano Avogadro, farmacista ed ex informatore scientifico, è stato nominato cittadino benemerito di San Pellegrino per il suo impegna nella piccola frazione: nei mesi più difficili la popolazione si è affidata a lui per avere assistenza.

Prima della gestione del dispensario farmaceutico ha lavorato per Pfizer, per essere poi “venduto” a Marvecs dove è stato dal 2009 al 2010

