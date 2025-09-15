News

AIFA aggiorna le Liste di Trasparenza

Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf5 ore fa
98 1 minuto di lettura

Al fine di consentire alle Regioni e Province autonome una omogenea applicazione di quanto previsto dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, l’Agenzia Italiana del Farmaco pubblica, ai sensi della Determinazione direttoriale AIFA n. 166 del 10 febbraio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 39, l’elenco dei medicinali e i relativi prezzi di riferimento aggiornati al 15 settembre 2025 comprensivi della riduzione prevista ai sensi della determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006, dell’ulteriore riduzione del 5% ai sensi della determinazione A.I.F.A. del 27 settembre 2006, dell’art. 9 comma 1, della Legge 28 febbraio 2008 n. 31 (Pay back) e del comma 9 dell’art. 11 del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge del 30 luglio 2010, n. 122.

AIFA – 15 settembre 2025

 

 

