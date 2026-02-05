Comunicato FIS: completata con successo emissione obbligazionaria da €770 milioni

Riceviamo e pubblichiamo

FIS: COMPLETATA CON SUCCESSO EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DA €770 MILIONI

L’operazione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori istituzionali e l’obbligazione è stata ampiamente sottoscritta.

Montecchio Maggiore (VI), 5 Febbraio 2026 – FIS – Fabbrica Italiana Sintetici (“FIS“), azienda italiana leader e uno dei principali operatori in Europa nello sviluppo e nella produzione di principi attivi farmaceutici (Active Pharmaceutical Ingredients – APIs) per l’industria farmaceutica globale annuncia il perfezionamento del collocamento di un’emissione obbligazionaria Senior Secured Notes per un ammontare complessivo di 770 milioni di euro. (Nella foto: Giacometti e Bertocchini)

L’operazione comprende l’emissione di obbligazioni senior garantite per un valore nominale complessivo di 300 milioni di euro, con un tasso di interesse annuo pari al 5,250%, emesse al 100,0% del valore nominale (le “Obbligazioni a Tasso Fisso“), e di obbligazioni senior garantite a tasso variabile per un valore nominale complessivo di €470 milioni, con un interesse pari all’Euribor a tre mesi più 325 punti base (le “Obbligazioni a Tasso Variabile” e, insieme alle Obbligazioni a Tasso Fisso, le “Obbligazioni”). Le Obbligazioni sono state ammesse alla quotazione sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e alla negoziazione sul relativo mercato Euro MTF alla data odierna.

Le Obbligazioni hanno una scadenza di 5 anni, con rimborso previsto per febbraio 2031. Contestualmente all’emissione, FIS ha inoltre aumentato la propria linea di credito revolving esistente da 80 milioni di euro a 160 milioni di euro, rafforzando ulteriormente la posizione di liquidità del Gruppo e la propria flessibilità finanziaria. L’offerta delle Obbligazioni è stata significativamente sottoscritta, evidenziando la forte fiducia del mercato nella strategia di FIS e nei suoi fondamentali finanziari.

Nel contesto dell’emissione, FIS ha ricevuto un upgrade del Corporate Family Rating (CFR) da Moody’s (da B3 con outlook positivo a B2 con outlook stabile) e un upgrade dell’Issuer Default Rating (IDR) da Fitch Ratings (da B con outlook positivo a B+ con outlook stabile), mentre Standard and Poor’s ha confermato l’Issuer Credit Rating (ICR) di B con outlook stabile. I rating delle Notes sono B2 (Moody’s), BB- (EXP) (Fitch) e B (Standard and Poor’s).

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa emissione obbligazionaria” – ha dichiarato Daniele Piergentili, CEO e Presidente di FIS. “La forte risposta degli investitori riflette la fiducia del mercato nel nostro modello di business e nella nostra strategia di lungo termine. Questa operazione conferma il nostro impegno a perseguire la crescita mantenendo al contempo una struttura finanziaria solida e flessibile.”

BNP PARIBAS e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di joint global coordinators e physical bookrunners. Nomura ha agito in qualità di joint global coordinator.

Banca Akros, Barclays, BofA Securities, BPER, Citigroup, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, KKR, Morgan Stanley, RBC e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunners.

FIS è stata assistita da Latham & Watkins e Ropes & Gray per gli aspetti legali e da Pirola Pennuto Zei & Associati per i profili fiscali. PwC ha svolto il ruolo di independent auditor.

FIS SUCCESSFULLY COMPLETES €770 MILLION BOND ISSUANCE

The transaction attracted strong interest from institutional investors and was significantly oversubscribed.

Montecchio Maggiore (VI), 5 February 2026 – FIS – Fabbrica Italiana Sintetici (“FIS“), a leading Italian company and one of the top players in Europe in the development and production of active pharmaceutical ingredients (APIs) for the global pharmaceutical industry, today announces the settlement of its €770 million Senior Secured Notes.

The transaction comprises the issuance of senior secured notes in aggregate principal amount of €300 million, bearing interest at 5.250% per annum and issued at 100.0% of its nominal amount (the “Fixed Rate Notes“), and senior secured floating rate notes in aggregate principal amount of €470 million, bearing interest at three-month Euribor plus 325 basis points (the “Floating Rate Notes” and, together with the Fixed Rate Notes, the “Notes“). The Notes have been admitted to listing on the Official List of the Luxembourg Stock Exchange and trading on the Euro MTF Market thereof on the date hereof.

The Notes have a maturity of 5 years due in February 2031. In connection with the issuance of the Notes, FIS also upsized its existing revolving credit facility from €80 million to €160 million, further strengthening the Group’s liquidity position and financial flexibility. The Notes offering was significantly oversubscribed, highlighting the strong confidence of the market in FIS’s strategy and financial fundamentals.

In the context of the issuance, FIS has received a Corporate Family Rating (CFR) upgrade from Moody’s (rating from B3 with positive outlook to B2 with stable outlook) and Issuer Default Rating (IDR) upgrade from Fitch Ratings (from B with positive outlook to B+ with stable outlook), while Standard and Poor’s affirmed the Issuer Credit Rating (ICR) of B rating with stable outlook. Ratings for the Notes are B2 (Moody’s), BB- (EXP) (Fitch) and B (Standard and Poor’s).

“We are very pleased with the outcome of this bond issuance,” – said Daniele Piergentili, CEO and Chairman of FIS. “The strong investor response reflects the market’s confidence in our business model and long-term strategy. This transaction confirms our commitment to pursue growth while maintaining a solid and flexible financial structure.“

BNP PARIBAS and Goldman Sachs International acted as joint global coordinators and physical bookrunners. Nomura as joint global coordinator.

Banca Akros, Barclays, BofA Securities, BPER, Citigroup, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, KKR, Morgan Stanley, RBC and UniCredit acted as joint bookrunners.

FIS was advised by Latham & Watkins and Ropes & Gray as Legal Advisers, Pirola Pennuto Zei & Associati acting as Tax Adviser. PwC served as the independent auditor for the Issuer.

Nomura joint global coordinator nell’emissione obbligazionaria da €770 milioni di FIS – Fabbrica Italiana Sintetici

Milano, 05 febbraio 2026 – È stata annunciata oggi l’emissione obbligazionaria senior secured da 770 milioni di euro di FIS – Fabbrica Italiana Sintetici, azienda controllata da Bain Capital Private Equity, leader in Italia e tra le principali al mondo nello sviluppo e nella produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica globale.

Nell’operazione, FIS è stata assistita da Nomura in qualità di joint global coordinator. Il team di Nomura che ha supportato l’emittente nell’ambito del collocamento dell’emissione sul mercato è composto da Umberto Giacometti (Head of EMEA Financial Sponsors e Co-Head of Investment Banking, Italy), Francesco Bertocchini (Managing Director) e Thomas Safi (Managing Director Leveraged Finance). (Nella foto: Giacometti e Bertocchini)

L’emissione, che è stata significativamente sottoscritta, è strutturata in 300 milioni di euro di obbligazioni senior garantite a tasso fisso, con cedola annua del 5,250%, emesse alla pari e 470 milioni di euro di obbligazioni senior garantite a tasso variabile, con interesse pari a Euribor a tre mesi più 325 punti base. Entrambe le obbligazioni hanno una scadenza di 5 anni, con rimborso previsto per febbraio 2031.