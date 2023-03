AIFA alle Aziende Farmaceutiche. Pagare la “tassa” del 7% sulle spese promozionali entro il 30 aprile

Autocertificazione e relativo contributo del 7%

Si ricorda che tutte le Aziende farmaceutiche devono produrre all’Agenzia Italiana del Farmaco entro e non oltre il 30 aprile 2023 l’autocertificazione dell’ammontare complessivo della spesa sostenuta nell’anno 2022 per le attività di promozione, al netto delle spese per il personale addetto, sulla base dello schema approvato con Decreto del Ministro della Salute del 23.04.04 e versare, entro la medesima data su apposito fondo istituito presso l’Agenzia, il relativo contributo del 7% ai sensi dei commi 17 e 18 dell’art. 48 della legge 326/2003, e del comma 1 dell’art. 11 della legge 175/2021.



L’autocertificazione deve essere inviata al seguente indirizzo PEC indicando in oggetto la causale “Autocertificazione 7%” ed il nome e il codice SIS dell’azienda farmaceutica.

Modello di autocertificazione