AIFA. Riepilogo dei pagamenti di Ripiano della spesa farmaceutica acquisti diretti anni 2019 e 2020 – Aggiornamento del 17/02/2022

Nell’ambito del procedimento di ripiano dello sfondamento del tetto degli acquisti diretti per l’anno 2019, nonché per l’anno 2020, e tenuto conto della Legge n. 234 del 2021, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, l’AIFA ha effettuato una ricognizione dei versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche alla data del 17 febbraio 2022, sulla base delle informazioni di pagamento pervenute.

Ripiano 2019

Su un totale di 156 Società (codici SIS) – destinatarie di onere di ripiano – è emerso che su un totale richiesto per l’anno 2019 di euro 1.361.431.242,46, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.253.724.675,92 (92%).

Ripiano 2020

Su un totale di 134 Società (codici SIS) – destinatarie di onere di ripiano – è emerso che su un totale richiesto per l’anno 2020 di euro 1.395.816.315,70, le società hanno versato un importo complessivo pari a euro 1.133.519.162,93 (81%).

Alla luce di quanto sopra riportato risultano pertanto versati complessivamente per gli anni 2019 e 2020 euro 2.387.243.838,85 su un totale richiesto di euro 2.757.247.558,16, corrispondente al 87%.

Di seguito viene reso disponibile il dettaglio, distinto per anno, dei versamenti effettuati da parte di ciascuna azienda farmaceutica (codice SIS) ordinate per importo dovuto.

L’AIFA si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti a seguito della ricezione di altre attestazioni di pagamento da parte delle aziende farmaceutiche destinatarie del ripiano.

AIFA – Pubblicato il: 17 febbraio 2022

Pagamenti per singola azienda

