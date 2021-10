AIISF Bologna. Assemblea sezionale e rinnovo del Direttivo

Il 6 Ottobre c.m. si è tenuta l’assemblea della Sezione Aiisf di Bologna.

Dopo la presentazione dell’ordine del giorno, il Presidente uscente Alberto Bonomo ha informato i colleghi sul recente Congresso Fedaiisf e sull’Assemblea Generale AIISF. Ha riferito poi dell’attività svolta sia dalla Sezione bolognese sia dal Coordinamento Regionale Fedaiisf.

Ha ripercorso i passaggi di questi ultimi tre anni di vita della Sezione, illustrando con orgoglio i due punti più importanti: il gran numero di iscritti e i primi contatti con le istituzioni sanitarie regionali. Sono state analizzate le criticità perduranti relative al lavoro degli ISF in presenza, soprattutto dopo il primo periodo post-covid, a volte frutto anche di pregiudizi da parte di alcuni dirigenti sanitari, e le proposte delle possibili soluzioni attuabili.

Si è insistito inoltre sul fatto che una Sezione come Bologna, con tante problematicità differenti, abbia necessità di maggiore sostegno e coinvolgimento da parte di tutti gli associati

Infine si è dato inizio alle votazioni.

Confermato alla presidenza Alberto Bonomo, mentre sono stati eletti nel Consiglio Direttivo: Vita Verardi, Patrizia Bassu, Vincenzo Morabito, Luca Bertinelli, Rosalba Epifani e Giuseppe Nascetti.

Su proposta del Presidente, sono stati nominati: Vita Verardi in qualità di Vicepresidente, Patrizia Bassu in qualità di Segretaria e Vincenzo Morabito in qualità di Tesoriere.