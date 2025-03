AIISF Bologna. Eletto il nuovo Direttivo

Ieri pomeriggio (5 marzo u.s.) si è tenuta presso l’hotel Cosmopolitan l’Assemblea generale elettiva della Sezione AIISF di Bologna, federata Fedaiisf. All’Assemblea, presieduta da Lorenzo D’arpa, si è presentato dimissionario a causa di impegni lavorativi il presidente Alberto Bonomo, con alle spalle 3 mandati, e dimissionario di conseguenza tutto il consiglio direttivo.

Si sono tenute pertanto le elezioni per designare il presidente e il nuovo consiglio che è risultato così composto: Stefano Muratori (nuovo Vice Presidente), Ilaria Oddone (segretaria), Daniele Marchetti (tesoriere), Gaia Colosimo, Stefano Duvnjak, Elettra Sgarbi, primo dei non eletti Ivan Mazziotti. Nuovo presidente eletto Fabio Sponcichetti.

Nei commenti e nelle dichiarazioni post-elezione tanta emozione e c’è scappata pure la lacrimuccia. Ringraziamenti a coloro che hanno tenuto in piedi la sezione per tanti anni e nei momenti più difficili come il Tesoriere Vincenzo Morabito.

A chi ha saputo ricostruirla, alimentarla e farne una delle sezioni più consistenti e partecipate d’Italia, in primis Alberto Bonomo, ma insieme a lui la segretaria Patrizia Bassu, Antonella Casacanditella, la vice presidente Rosalba Epifani e tanti altri che ovviamente non possiamo citare.

In questo vero e proprio ricambio generazionale, ai neo-eletti l’augurio di saper cogliere il testimone e fare ancora meglio. A cominciare dalla campagna d’iscrizione 2025 che prenderà avvio nei prossimi giorni.

Comunicato Sez. AIISF Bologna

– Federata Fedaiisf –