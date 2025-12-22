AIISF Catania. Solidarietà sotto l’albero: Successo della tombola di beneficienza targata AIISF e AGIFAR Catania

SOLIDARIETÀ SOTTO L’ALBERO: il Successo della Tombola di Beneficenza targata AIISF e AGIFAR Catania

​CATANIA – Quando la professionalità incontra il cuore, nascono iniziative capaci di fare la differenza.

Domenica 14 dicembre 2025, la sezione catanese dell’AIISF (Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco), in collaborazione con AGIFAR Catania (Associazione Giovani Farmacisti), ha dato vita a una giornata speciale dedicata alla solidarietà: una grande Tombola di Beneficenza.

​L’intero ricavato dell’evento è stato devoluto all’ABIO, un’ associazione che aiuta i bambini a superare l’impatto con l’ospedale attraverso il gioco, l’ascolto e creando ambienti a loro dedicati

​L’evento ha registrato un’adesione straordinaria, ma il dato più significativo non è stato solo il numero di sedie occupate, quanto la mobilitazione silenziosa di molti colleghi che, pur non potendo partecipare fisicamente, hanno voluto far sentire la propria vicinanza, attraverso generose donazioni.

​Per chi vive quotidianamente le corsie degli ospedali, come gli informatori scientifici ed il contatto con la sofferenza dei pazienti come i farmacisti, la solidarietà non è un concetto astratto.

​”Girando per i reparti e vedendo la sofferenza dei pazienti, impariamo che a volte un sorriso è vitale quanto una terapia,” hanno commentato gli organizzatori. “E questo è ancora più vero quando i pazienti sono dei bambini.“

​In un periodo dell’anno in cui le luci e i regali riempiono le città, AIISF e AGIFAR hanno scelto di accendere una luce diversa: quella della speranza. Regalare un sorriso a un bambino significa restituirgli un pezzetto di quella spensieratezza che la malattia toglie.

​Questa iniziativa ribadisce ancora una volta la presenza costante e capillare sul territorio di AIISF Catania. L’associazione non si limita a rappresentare una categoria professionale, ma si conferma un punto di riferimento sociale attivo, capace di aggregare e di farsi promotore di valori etici profondi nella comunità etnea.

Comunicato Direttivo Aiisf Catania

– Federata Fedaiisf –

