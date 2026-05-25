AIISF Cosenza. Rotariadi: lo sport che fa bene

Lo sport che fa del bene: AIISF Cosenza protagonista alle Rotariadi 2026

Si è conclusa con un bilancio positivo l’edizione di quest’anno delle Rotariadi, la manifestazione sportiva e solidale organizzata dal Rotary che ha saputo unire l’intera Calabria sotto il segno della generosità e della sana competizione.

L’evento, nasce con un obiettivo nobile e concreto: fondere lo spirito sportivo con la solidarietà. Il cuore pulsante dell’iniziativa è infatti la raccolta fondi, e l’intero ricavato delle iscrizioni e delle donazioni sarà interamente devoluto a progetti umanitari di grande rilevanza sociale.

La delegazione AIISF Cosenza in prima linea

Tra le tantissime realtà che hanno risposto presente all’appello, non poteva mancare la nostra delegazione degli Informatori Scientifici del Farmaco e Parafarmaco, rappresentata con orgoglio dalla sezione AIISF di Cosenza.

I nostri colleghi si sono messi in gioco in diverse discipline sportive, togliendo per un giorno i panni professionali per indossare quelli degli atleti, ma mantenendo intatto l’entusiasmo e lo spirito di squadra che ci contraddistingue. Più che la sfida sul campo, a guidare la delegazione è stata la forte volontà di sostenere un’iniziativa ritenuta di fondamentale utilità sociale.

“Essere presenti alle Rotariadi è stato per noi un privilegio. Crediamo fermamente che il nostro ruolo sul territorio vada oltre la professione quotidiana: significa anche essere parte attiva della comunità e supportare progetti capaci di fare la differenza nella vita delle persone meno fortunate.”

Un successo di solidarietà

La numerosa affluenza e l’energia che si è respirata a Cosenza durante le gare testimoniano come lo sport possa essere un veicolo straordinario per diffondere messaggi di inclusione e sostegno reciproco.

L’AIISF Cosenza ringrazia gli organizzatori del Rotary, per l’impeccabile gestione dell’evento e tutti i colleghi che hanno partecipato, dimostrando che quando si tratta di fare del bene, la nostra categoria risponde sempre con il massimo dell’impegno.

Comunicato

Sez. AIISF Cosenza

– Federata Fedaiisf –