Un francobollo celebra Giuliani: dall’amaro medicinale a un gruppo healthcare internazionale

Riceviamo e pubblichiamo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedica a Giuliani un francobollo della serie “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”. Un riconoscimento a una storia familiare, scientifica e industriale nata a Milano nel 1889 e oggi proiettata verso ricerca, specializzazione terapeutica, aggregazione di competenze e crescita internazionale.

Milano, 25 maggio 2026 – Una storia italiana iniziata nel 1889 nell’Antica Farmacia del Lazzaretto di Milano entra nella filatelia nazionale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dedicato aGiuliani un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, riconoscendo il contributo dell’azienda alla storia farmaceutica, industriale e imprenditoriale del Paese.

Il francobollo celebra non solo un marchio storico, ma un modello di impresa familiare che ha saputo trasformare un laboratorio farmaceutico in una piattaforma industriale healthcare internazionale, fondata su ricerca, qualità, specializzazione terapeutica, gestione diretta dei brand e sviluppo sui mercati globali. Dalla formula dell’Amaro Medicinale Giuliani, nata nell’Antica Farmacia del Lazzaretto, all’attuale Gruppo attivo in gastroenterologia, dermatologia, tricologia, ginecologia e salute della persona, Giuliani rappresenta un caso emblematico di continuità imprenditoriale italiana capace di coniugare identità, visione industriale e innovazione.

“Questo francobollo è per noi motivo di grande orgoglio perché riconosce non solo una storia imprenditoriale di oltre 130 anni, ma anche la capacità di Giuliani di restare fedele alla propria identità trasformandola in un progetto industriale contemporaneo. Le nostre radici sono nella tradizione farmaceutica italiana, ma il nostro sguardo è rivolto al futuro: ricerca, innovazione, qualità e crescita internazionale sono i principi che guidano la nostra famiglia e l’azienda,” commentaGiammaria Giuliani, azionista di riferimento del Gruppo insieme al fratello Mario Germano Giuliani.

Fondata a Milano nel 1889 dal dottor Germano Giuliani, farmacista e chimico, l’azienda ha attraversato oltre un secolo di storia italiana evolvendo da farmacia-laboratorio a realtà farmaceutica strutturata. Nel corso del Novecento Giuliani ha consolidato il proprio profilo industriale, sviluppando competenze scientifiche, produttive, regolatorie e commerciali, fino a costruire un modello di business che integra ricerca, sviluppo prodotto, valorizzazione di marchi proprietari, informazione medico-scientifica, presidio del canale farmacia e progressiva internazionalizzazione.

Negli ultimi anni Giuliani ha accelerato il proprio percorso di crescita attraverso un disegno industriale fondato sull’aggregazione di competenze complementari. L’ingresso di Nathura nel 2021 ha rafforzato il presidio della nutraceutica e dell’area gastrointestinale; l’acquisizione di Biogena nel 2023 ha potenziato il comparto dermatologico; l’operazione Laboratoires Bailleul nel 2025 ha rafforzato la posizione dell’azienda nelle aree terapeutiche di maggior interesse e soprattutto ha portato in dote una piattaforma paneuropea con proprie filiali in diversi Paesi ampliando in modo significativo la presenza internazionale del Gruppo. Questo percorso di crescita consentirà al Gruppo di raggiungere un fatturato di circa 250 milioni di euro nel 2026.

“Queste aggregazioni rappresentano un passaggio chiave nell’evoluzione di Giuliani: da storica azienda farmaceutica a gruppo healthcare integrato, con una presenza sempre più solida in aree terapeutiche specialistiche. La nostra strategia è costruire massa critica nei segmenti in cui operiamo, valorizzare asset ad alto contenuto scientifico e integrare competenze di ricerca, marketing medico-scientifico e sviluppo commerciale. Vogliamo rafforzare ulteriormente il rapporto con medici, farmacisti, pazienti e consumatori, facendo leva su marchi riconosciuti, competenze distintive e una rete internazionale in continua crescita”, aggiunge Giammaria Giuliani.

In questo percorso, il ruolo della famiglia resta centrale: Giammaria Giuliani e Mario Germano Giuliani, rappresentanti della quarta generazione, interpretano questa continuità come una responsabilità imprenditoriale e culturale, come azionisti e custodi di una storia imprenditoriale rara. La loro visione si inserisce in una traiettoria che unisce consolidamento industriale, attenzione alle nuove frontiere della ricerca, investimenti nel settore healthcare e valorizzazione dell’identità italiana dell’azienda.

“Vedere Giuliani rappresentata su un francobollo dello Stato italiano è un riconoscimento che appartiene a tutte le generazioni della famiglia che hanno contribuito a costruire l’azienda, così come a chi oggi ne porta avanti lo sviluppo. È anche uno stimolo a continuare a far crescere Giuliani come gruppo italiano sempre più competitivo sui mercati internazionali”, conclude Giammaria Giuliani.

Informazioni su Giuliani

La storia di Giuliani comincia nel 1889, quando il dottor Germano Giuliani acquisisce l’Antica Farmacia del Lazzaretto di Milano e sviluppa la formula dell’Amaro Medicinale Giuliani, primo prodotto iconico dell’azienda. Da quella farmacia-laboratorio nasce una tradizione farmaceutica che, nel tempo, si trasforma in impresa industriale, mantenendo costante il legame con ricerca, salute e benessere.

Nel corso del Novecento, Giuliani amplia progressivamente il proprio raggio d’azione e consolida la presenza in aree di specializzazione come gastroenterologia, dermatologia, tricologia, integrazione alimentare e alimentazione speciale. Oggi il Gruppo prosegue questo percorso con un modello industriale che combina heritage, ricerca scientifica, sviluppo di brand proprietari, acquisizioni selettive e apertura ai mercati esteri.

Con oltre 130 anni di storia, più di 500 persone dopo l’acquisizione di Laboratoires Bailleul, e un fatturato atteso di circa 250 milioni di euro nel 2026, Giuliani si conferma una realtà italiana indipendente in forte evoluzione. Anche grazie alle più recenti operazioni di crescita, il Gruppo ha rafforzato la propria presenza internazionale, con una rete che comprende filiali dirette in Francia, Italia, Belgio, Portogallo, Spagna, Germania, Svizzera, Turchia, Grecia e Slovacchia, due hub extraeuropei a Hong Kong e in Messico e distributori attivi in mercati strategici come Cina e Medio Oriente.

Giuliani conferma così la propria vocazione: essere un gruppo farmaceutico italiano indipendente, fondato su innovazione, qualità, integrità e continuità familiare, capace di portare nel mondo un’idea di Made in Italy scientifico, industriale e orientato alla salute delle persone.

Nota: nella foto del titolo da sinistra Sottosegr. Fausta Bergamotto, il Min. Adolfo Urso e Giammaria Giuliani

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