AIISF e Fedaiisf incontrano gli studenti di Farmacia dell’Università di Parma

AIISF Sez. Pc/Pr unitamente a FEDAIISF, Coordinamento Regione Emilia-Romagna, hanno incontrato AISFA (Associazione italiana Studenti in farmacia) in un webinar organizzato dagli studenti dell’Università di Parma.

L’incontro ha visto l’interesse sul tema dell’informazione scientifica del farmaco, il ruolo di oggi e dell’imminente futuro di consulente medico di soluzioni integrate rappresentato dai due relatori: Dr.ssa Silvia Brega coordinatrice regionale Fedaiisf Emilia-Romagna e il Dr. Gianluca Basini Presidente AIISF Sez. interprovinciale PC/PR.

Un incontro nell’ottica di interagire con i giovani protagonisti che rappresenteranno il futuro della nostra professione.

Un ringraziamento particolare alle studentesse Hanabel Ferrari responsabile della formazione AISFA Università di Parma e a Rita Scognamiglio appartenente al Direttivo Naz. AISFA per l’impegno e l’energia che stanno dimostrando nell’Associazione. Un bell’esempio di entusiasmo dei giovani che va sostenuto e incentivato!

Nota A.I.S.FA:

A.I.S.FA nasce per coinvolgere e mettere in contatto persone che oggi sono solo colleghi universitari, ma che domani saranno colleghi di lavoro.

Crediamo che la condivisione di esperienze sia altamente formativa, infatti il nostro obiettivo è creare un network di studenti universitari appartenenti al dipartimento di Scienze del Farmaco, formandoli ed informandoli sia sul percorso universitario che sul mondo del lavoro.

Questo proviamo ad ottenerlo attraverso la collaborazione con le varie associazioni di categoria locali e non, sfruttando i tre progetti che l’associazione porta avanti:

• Organizzazione di conferenze/convegni scientifici;

• Visite dei luoghi di lavoro del settore farmaceutico;

• Organizzazione di eventi sociali.

Notizie correlate: Catania. Università e AIISF tengono un seminario per gli studenti della Facoltà di Farmacia e CTF