AIISF Frosinone. Epifania in pediatria per gli informatori

Sono piccoli gesti che fanno un gran bene a chi dona e a chi riceve. Piccoli gesti che ci hanno distinto oggi e che abbiamo il compito di portare avanti in futuro, portando la nostra “presenza” in ospedale anche fuori dal contesto prettamente lavorativo.”

L’associazione informatori scientifici della provincia di Frosinone, AIISF federata Fedaiisf, ha consegnato nel giorno dell’Epifania le calze ai piccoli ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali del frusinate. Questo il loro messaggio ufficiale:

"Siamo stati accolti con grande calore da tutti i reparti di pediatria che ci hanno aperto le porte, per qualche minuto, per la consegna delle calze. Abbiamo lasciato i nostri pensierini per i piccoli ospiti degli ospedali della provincia. E abbiamo ricevuto sorrisi, auguri e ringraziamenti.

“Ma chi le ha portate queste calze?”

“Sono state portate dall’associazione informatori scientifici”



Un grazie

Alla DG Asl Frosinone

Dr.ssa Pierpaola D’Alessandro

Alla DS Asl Frosinone

Dr.ssa Simona Carli

Al DS distretto D Asl Frosinone

Dr Mario Fabi

E ai direttori delle UOC

Dr Antonio Niccoli per Frosinone – Alatri

Dr Antonio Lombardi per Cassino

