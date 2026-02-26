AIISF interprovinciale Catania, Enna, Caltanissetta. Convenzione per il supporto psicologico agli informatori

COMUNICATO STAMPA

Grande partecipazione all’incontro AIISF Interprovinciale Catania–Enna–Caltanissetta: presentata la nuova convenzione per il supporto psicologico agli associati.

Catania, 25 febbraio 2026

Si è tenuto ieri, a Catania, l’incontro promosso dall’Interprovinciale Catania–Enna–Caltanissetta di AIISF, che ha registrato una straordinaria partecipazione di associati provenienti da tutto il territorio, a conferma del forte senso di appartenenza e della volontà condivisa di affrontare in modo concreto le sfide della professione.

Al centro dell’incontro, la presentazione della nuova convenzione attivata con gli psicologi del territorio Pier Riccardo Mazzara e Simone Saraniti; un’iniziativa fortemente voluta dall’Associazione per offrire agli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco un supporto qualificato, accessibile e continuativo.

L’evento si è contraddistinto per il grande coinvolgimento dei colleghi presenti, numerosi gli interventi, le domande e le testimonianze che hanno animato il confronto, segno evidente di quanto il tema del benessere psicologico sia oggi sentito e urgente.

Nel corso del dibattito è emersa con forza la complessità del ruolo dell’Informatore Scientifico, professionista chiamato quotidianamente a gestire obiettivi sfidanti, responsabilità crescenti e pressioni provenienti da molteplici direzioni — aziendali, relazionali e organizzative — spesso vissute in modo silenzioso e individuale.

Proprio in questo contesto si inserisce il valore della convenzione presentata, un servizio pensato per offrire un sostegno psicologico a 360 gradi, capace di accompagnare gli associati non solo nelle eventuali situazioni di difficoltà, ma anche nei percorsi di crescita personale, gestione dello stress, equilibrio vita-lavoro e rafforzamento delle competenze relazionali.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di attenzione che AIISF dedica alla tutela globale della persona, nella consapevolezza che il benessere professionale non possa prescindere da quello emotivo e psicologico.

L’ampia partecipazione registrata e l’elevato livello di interazione confermano la bontà della direzione intrapresa e rafforzano l’impegno dell’Interprovinciale nel promuovere strumenti concreti a supporto dei propri associati, rispondendo in modo attuale ai bisogni emergenti della categoria.

Sez. Interprovinciale AIISF Catania, Enna, Caltanissetta

– Federata Fedaiisf –

Nota: Lo stress è una reazione a breve termine a pressioni eccessive, mentre il burnout è uno stadio avanzato di stress cronico, spesso associato a esaurimento emotivo, depersonalizzazione e ridotta realizzazione professionale (Fonte: Medico e lavoro)