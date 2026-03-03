NewsNews fedaiisf

AIISF Lecce organizza il 7 marzo a Galatina il convegno “Quale lettura delle Dipendenze?”

L'Evento avrà luogo alle ore 9 del 7 marzo a Galatina in via Cafaro, 2  - Sala Celestino Contaldo

Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf13 ore fa
257 1 minuto di lettura

Il 7 marzo si terrà a Galatina il  convegno dal titolo “Quale lettura delle Dipendenze?”, organizzato dalla sezione AIISF di Lecce e Fedaiisf in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Lecce, con il patrocinio del Comune di Galatina e l’Asl Lecce .

L’evento nasce dalla necessità di leggere il fenomeno delle dipendenze con un’ottica olistica e  proattiva, in un contesto sociale e culturale sempre più complesso. Non si tratta solo di analizzare i dati, ma di ridefinire il perimetro d’azione in un’ottica di sistema.

Per tali ragioni, l’incontro mira a superare la frammentarietà degli interventi isolati in risposta al fenomeno per approdare a un contributo strategico condiviso. Il nostro obiettivo primario è l’attivazione di una prevenzione primaria efficace basata su un modello strategico di accordo tra i vari organismi istituzionali coinvolti.

In seguito, verranno divulgati nelle scuole gli opuscoli col marchio FEDAIISF contenenti  l’abstract del convegno.

L’Evento avrà luogo alle ore 9 a Galatina in via Cafaro, 2  – Sala Celestino Contaldo

            Comunicato
Direttivo Sezione AIISF LECCE
– Federata Fedaiisf –

Tag
Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf13 ore fa
257 1 minuto di lettura
Foto di Redazione Fedaiisf

Redazione Fedaisf

Promuovere la coesione e l’unione di tutti gli associati per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali inerenti l’attività di informatori scientifici del farmaco.

Articoli correlati

AIISF Piemonte. Lettera a “quotidianosanità” per sensibilizzare le autorità regionali sulla ripresa attività ISF

7 Giugno 2020

Cosenza. Farmaci contro il dolore usati come droga a spese dello Stato. Sei medici coinvolti. In USA “si fanno” di antidiarroici

5 Maggio 2016

Applausi per Vergani nei panni di “Cane”, “informatore scientifico” che ha compiti da piazzista

9 Novembre 2016

La scoperta di un nuovo test molecolare rapido a basso costo dell’Università di Messina e di Bologna

26 Maggio 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco