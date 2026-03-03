AIISF Lecce organizza il 7 marzo a Galatina il convegno “Quale lettura delle Dipendenze?”

Il 7 marzo si terrà a Galatina il convegno dal titolo “Quale lettura delle Dipendenze?”, organizzato dalla sezione AIISF di Lecce e Fedaiisf in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Lecce, con il patrocinio del Comune di Galatina e l’Asl Lecce .
L’evento nasce dalla necessità di leggere il fenomeno delle dipendenze con un’ottica olistica e proattiva, in un contesto sociale e culturale sempre più complesso. Non si tratta solo di analizzare i dati, ma di ridefinire il perimetro d’azione in un’ottica di sistema.
Per tali ragioni, l’incontro mira a superare la frammentarietà degli interventi isolati in risposta al fenomeno per approdare a un contributo strategico condiviso. Il nostro obiettivo primario è l’attivazione di una prevenzione primaria efficace basata su un modello strategico di accordo tra i vari organismi istituzionali coinvolti.
In seguito, verranno divulgati nelle scuole gli opuscoli col marchio FEDAIISF contenenti l’abstract del convegno.
L’Evento avrà luogo alle ore 9 a Galatina in via Cafaro, 2 – Sala Celestino Contaldo
Comunicato
Direttivo Sezione AIISF LECCE
– Federata Fedaiisf –