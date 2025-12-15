AIISF Marche. Corso BLSD per gli associati

Sabato 13 dicembre si è concluso il corso BLSD organizzato da AIISF MARCHE in collaborazione con CRI MARCHE. Nelle sedi CRI di Macerata e di Ancona circa 22 partecipanti hanno effettuato la sessione pratica per il corso di primo soccorso.

I partecipanti riceveranno a breve un attestato di esperto in primo soccorso valido per 2 anni solari.

Durante le sessioni, sia quella on line che in presenza, ci si è focalizzati sulle prime manovre di disostruzione delle vie aeree e sull’uso del Dispositivo defibrillatore automatico esterno (DAE) associato al massaggio cardiaco.

La giornata del 13 Dicembre 2026 svolta in presenza, oltre che una piacevole occasione di incontro, è stata soprattutto un’occasione per formarsi e poter agire in sicurezza quando e dove occorra.

I soci hanno estremamente apprezzato la gestione dell’evento ed hanno sostenuto un costo ridotto rispetto al costo ordinario poiché la Nostra sezione ha sostenuto parte della spesa. Ancora una volta dimostriamo che quanto AIISF – FEDAIISF possano contribuire nella crescita professionale ed umana dei nostri soci.

