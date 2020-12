Fedaiisf Napoli. Addobbi natalizi donati ai reparti di Oncologia e Day Hospital Oncologico dell’Ospedale Santobono

A Napoli regali, presepe e addobbi natalizi per i piccoli pazienti dell’ospedale Santobono

Un presepe d’autore ed addobbi natalizi: un angolo ad hoc per il Natale dei piccoli pazienti del reparto di oncologia dell’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli. Già lo scorso anno un’altra iniziativa di cuore a Natale, con i supereroi che si calarono dal tetto per portare i regali ai piccoli ricoverati.

Fanpage – 17 dicembre 2020

Un sorriso ed un pizzico di aria natalizia anche per i bimbi ricoverati nel reparto di oncologia dell’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli. Quest’oggi anche il reparto dedicato ai piccoli pazienti messi a dura prova da cure specifiche per le proprie patologie oncologiche ha realizzato un angolo dedicato al Natale, dove anche i bambini che non potranno trascorrerlo a casa con parenti e piccoli amici potranno nel loro piccolo festeggiare.

“E che Natale sarebbe senza il Presepe?”, scrive l’ospedale Santobono-Pausilipon, “è arrivato anche il magnifico presepe a completare gli addobbi natalizi dei reparti di Oncologia e Day Hospital Oncologico”.

Il presepe è stato realizzato dalla Bottega Ferrigno di Napoli, dai maestri presepisti Monica e Giovanni, che hanno la propria bottega nel cuore di San Gregorio Armeno, mentre gli addobbi natalizi sono stati donati dalla Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco (FedAIISF) di Napoli e Provincia, oltre che dal Green Paradise di Soccavo. L’ospedale Santobono-Pausilipon non è nuovo a queste iniziative per i suoi piccoli pazienti.

Lo scorso anno le immagini dei supereroi che si calavano dai tetti per portare loro i regali avevano commosso i più: da Spiderman ad Hulk, passando per Superman, Ironman e Capitan America, i piccoli degenti dell’ospedale avevano trascorso qualche ora di spensieratezza con i loro supereroi preferiti.

Una iniziativa che in quel caso era stata possibile grazie all’Associazione AIDO Napoli che, assieme all’AIRP e Partenope Free Chapters, l’aveva fortemente voluta.