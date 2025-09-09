Il sito Fedaiisf al top delle “impressioni”

Il sito Fedaiisf ha raggiunto 4.510.000 impressioni e 200.000 visualizzazioni

Un’impressione significa che un utente ha visto (o potrebbe aver visto) un link al sito nella Ricerca, in Discover o su News. In generale, viene conteggiata un’impressione ogni volta che un elemento compare nella pagina corrente dei risultati, indipendentemente dal fatto che l’elemento venga visualizzato tramite scorrimento o meno.

Le impressioni sono importanti perché qualcuno deve visualizzare un link alla proprietà per fare clic al fine di visitarla. Tuttavia, l’obiettivo non dovrebbe essere soltanto più impressioni, ma impressioni significative. Ciò significa ricevere visualizzazioni da persone che trovano le informazioni utili e interessanti da leggere. Conoscere il numero di impressioni è fondamentale per ottenere maggiore visibilità.

Questi numeri confermano la Federazione come un punto di riferimento autorevole nel panorama informativo nazionale, con una crescita costante nella fiducia degli utenti e nella qualità della produzione editoriale. Riteniamo che l’aumento delle visualizzazioni, e quindi delle impressioni, sia proprio consistita nell’elaborare contenuti di alta qualità indirizzati a un pubblico realmente interessato.

Ringraziamo tutti i nostri lettori che hanno consentito il raggiungimento di questo risultato.