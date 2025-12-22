AIISF Messina Angelo Passini. La serata degli auguri 2025.

Mercoledì 17/12/2025 presso il locale Tyke di Messina si è svolta la “SERATA DEGLI AUGURI 2025” della sezione Aiisf di Messina recentemente intitolata ad Angelo Passini.

Ad inizio serata ha preso la parola il presidente della sezione, Angelo Bagnara, che, dopo aver ringraziato tutti i presenti, riassumeva tutte le attività svolte dal direttivo nell’anno 2025 (dialogo con le istituzioni, organizzazioni di eventi, servizi con le numerose convenzioni nazionali e provinciali, partecipazione attiva nel coordinamento regionale Sicilia Fedaiisf) enfatizzando i concetti di aggregazione e associazionismo, tanto cari al compianto Angelo Passini, che sono la forza vitale e di spinta verso i traguardi che ci si prefigge di raggiungere.

Continuava il Vice presidente Rosario Gugliotta sottolineando anche l’attiva partecipazione della sezione ai CCA (Comitati Consultivi Aziendali) dell’Asp e del Policlinico Universitario di Messina che vedono la nostra sezione protagonista in ambito sanitario provinciale.

La serata, che ha visto la partecipazione oltre che del direttivo di numerosi iscritti, è poi trascorsa all’insegna della spensieratezza e dell’allegria con simpatici interventi dei presenti accompagnati da raffinata degustazione dei prodotti tipici della cucina messinese descritti con sapienza dal nostro “esperto” Rosario Gugliotta.

Infine la serata degli auguri si è conclusa con un grande brindisi con spumante prodotto con vitigni scelti delle nostre isole Eolie e con la degustazione di un ottimo Lievitato artigianale prodotto nella nostra provincia.

Angelo Bagnara

Presidente Aiisf Messina