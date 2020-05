AIISF Messina, Federata Fedaiisf. Lettera a OMCeO: “Le norme nazionali e regionali permettono agli ISF dal 25 maggio di incontrare di presenza i medici”

L’attività di informazione scientifica presso i MMG e PLS è iniziata presso gli studi medici, come dettato dalla delibera citata già dal 25 maggio e tutti gli Isf come prescritto sono in grado, perché correttamente preparati, di essere ricevuti presso i vostri studi utilizzando correttamente tutti i dispositivi di protezione individuale seguendo quanto prescritto dalla legge.

L’attività di informazione scientifica presso gli ospedali e Asl invece è attualmente permessa solo da remoto fino al 30 giugno, probabilmente, come sottolineato dall’assessorato, perché le strutture non hanno risposto in tempo alle richieste regionali. Il ricevimento e le modalità in questi casi devono essere comunicati al servizio farmaceutico regionale il quale poi elaborerà, tenuto conto dei suggerimenti, un comportamento uniforme per tutta la Regione.