AIISF Napoli. Ripristinato accesso ISF alla struttura “Clinic Center”

Dopo un periodo di inaccessibilità c/o la struttura “Clinic Center” di Napoli, dovuta all’emergenza Covid, dal 17 novembre p.v. sarà possibile riprendere l’attività in presenza degli IS (Farmaco, Parafarmaco e Dispositivi Medici).

La ripresa è il frutto di alcuni incontri tra la delegazione costituita dalla referente Regione Campania per l’informazione scientifica, Maria Rosaria Trotta, una rappresentante della Sezione AIISF, federata Fedaiisf di Napoli, Virginia Amideo, con il Direttore Sanitario della struttura, Dr. Pasquale Cuccurullo.

Ringraziamo il Direttore per la sensibilità e disponibilità con cui ha ristabilito l’accesso, seppur regolamentato a causa del perdurare dell’emergenza Covid.

Di seguito le modalità per accedere:

Da mercoledì 17 novembre 2021 (e fino a nuova comunicazione) sarà possibile l’accesso in clinica agli ISF del farmaco e del Parafarmaco con i seguenti vincoli:

Obbligo “green pass” per ognuno degli ISF.

Obbligo rispetto norme c.d. “anti-Covid” (p.e. misurazione temperatura all’ingresso, mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani, etc.);

Prenotazione obbligatoria (di persona; non è possibile la prenotazione telefonica) da registrare su apposito documento (agenda di prenotazione Fedaiisf anno 2021/2022).

Tale documento sarà custodito presso il box-guardiania; ciascun ISF si potrà prenotare (indicando cognome-nome azienda) in uno degli “spazi” disponibili;

L’accesso sarà consentito nei giorni LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ dalle ore 13:45 alle ore 14:45;

Sarà possibile l’accesso a 3 (TRE) ISF (3 LUNEDI’, 3 MERCOLEDI’, 3 VENERDI’);

Ciascuno dei tre ISF si posizionerà nella Hall e incontrerà (uno-alla-volta) i Medici;

È vietato accedere ai “reparti di degenza”;

È vietata la “staffetta” tra diversi ISF se non precedentemente prenotati (anche se della stessa azienda).

È sempre possibile agli ISF prenotare un colloquio con la Dott.ssa A. Traverso, Farmacista (081/7155.290).

Tale procedura è temporanea e soggetta a verifica; saranno apportate tutte le correzioni e le modifiche necessarie (dopo un primo periodo di attuazione).

Comunicato Sez. AIISAF Napoli, Federata Fedaiisf – 16 novembre 2021