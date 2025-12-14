AIISF Palermo. Triangolare di calcio a 5

Il 13 dicembre AIISF PALERMO ha organizzato un triangolare di calcio a 5 fra le squadre AIISF Palermo, ASD PALERMO MEDICA e i ragazzi della ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) Delfini blu per raccogliere fondi a favore della associazione Life and Life, che supporta donne vittime di violenza e i loro bambini.

Sono intervenuti l’attore Sergio Vespertino, il delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico dr. Stefano Saitta e l’assessore allo sport del comune di Palermo, dr. Alessandro Anello.

“Personalmente sono emozionata per l’entusiasmo ed il calore che ha avvolto l’intera mattinata, è stato il primo torneo e lavoreremo per mettere in campo il proseguo di altre intense giornate come queste”.

“Ringrazio la preziosa collaborazione della Dr.ssa Rosalba Muratori, presidente della associazione Marco Sacchi, il Comune di Palermo per il suo patrocinio e la 2M srl che ha fatto una importante donazione alla Life and Life e il collega Saverio Bruno che ha curato il servizio fotografico”, ha dichiarato la Dr.ssa Loredana Passafiume, presidente Sez. AIISF Palermo

Alla fine della partita, le tipiche arancine palermitane, nel rispetto della tradizione di Santa Lucia, che ricorre proprio il 13 dicembre.

Comunicato Sez. AIISF Palermo

– Federata Fedaiisf –

Nota:

Nel 2017 nasce nel capoluogo siciliano il progetto Delfini Blu, un’associazione sportiva dilettantistica che dà spazio a persone con neuro diversità includendole in contesti sportivi.

Fondata da Blasco Di Maio, presidente, allenatore e psicologo, Marina Bellomo, vicepresidente e psicologa specializzata nei disturbi dello spettro autistico e Riccardo Guaresi, tesoriere e allenatore, l’ASD si occupa di sport e inclusione e parla ai ragazzi con neuro diversità, prevalentemente autistici, e si pone l’obiettivo di includerli in contesti normo tipici.

