AIISF Sardegna dona un defibrillatore in memoria di Najibe: quando il dolore si trasforma in speranza

Un defibrillatore per ricordare chi non c’è più e proteggere chi resta.

È questo il senso profondo della cerimonia che si è svolta il 22 febbraio presso l’Istituto “GIUA” di Assemini, dove l’Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e Parafarmaco (AIISF), federata Fedaiisf, ha donato un dispositivo salvavita in memoria di Najibe Zaher, studentessa dell’istituto, tragicamente scomparsa in un incidente stradale e figlia dell’ex informatore scientifico del farmaco Omar.

L’aula magna dell’istituto ha accolto un momento di particolare intensità emotiva, con la presenza dei genitori di Najibe che hanno voluto condividere questo gesto con gli studenti delle quinte classi, proprio là dove la loro figlia aveva concluso il suo percorso di studi scientifici.

“La prevenzione e la tutela della salute sono da sempre nel DNA della nostra Associazione”, ha dichiarato ai microfoni di Videolina Rosario Costorella (nella foto), vicepresidente della Sezione sarda di AIISF. “Questa donazione rappresenta perfettamente la nostra missione di essere al servizio della comunità, non solo attraverso la nostra attività professionale, ma anche con azioni concrete di solidarietà”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di sensibilizzazione sull’importanza della presenza di defibrillatori sul territorio, tema su cui l’AIISF è particolarmente attiva avendo già donato altri strumenti salvavita rispettivamente al Comune di Quartu e all’AOU di Sassari.

La copertura mediatica dell’evento, con servizi dedicati su stampa e televisione regionale, ha amplificato la risonanza di un messaggio che va oltre il ricordo personale, trasformandosi in un concreto strumento di prevenzione per l’intera comunità scolastica.

“Il defibrillatore installato nell’Istituto “GIUA” rappresenta ben più di un semplice dispositivo medico” ha ribadito Antonio Scano del Direttivo di AIISF “ma è il simbolo di come il dolore possa trasformarsi in un’opportunità per proteggere altre vite, perpetuando così la memoria di Najibe attraverso un gesto che guarda al futuro”.

