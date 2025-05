Sardegna. L’assessore alla Sanità sul “taglio” dei costosi farmaci antitumorali ai pazienti over 80

Sanità in Sardegna, polemica sui farmaci antitumorali: il nodo degli over 80 divide la politica

Troppo vecchi per curarsi

radiolina – 26 maggio 2025

La recente bufera politica nata dalle affermazioni attribuite all’assessore alla Sanità Bartolazzi sul “taglio” dei costosi farmaci antitumorali ai pazienti over 80 ha scatenato l’indignazione di ordini professionali, sindacati e associazioni di pazienti. Giuseppe Meloni, vice capo redattore de L’Unione Sarda e presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, chiarisce il senso delle dichiarazioni e invita a un confronto più ragionato sulla sostenibilità della spesa sanitaria.

«Il punto è che chiaramente c’è un problema di sostenibilità della spesa farmaceutica», esordisce Meloni, «così come in generale della spesa per la sanità». Secondo il giornalista, nessuno mette in dubbio la necessità di razionalizzare i costi, specie per quei farmaci antitumorali che, pur più mirati e con minori effetti collaterali, comportano investimenti molto elevati. Meloni sottolinea però che «non si curano più i tumori degli ultraottantenni» non è mai stato l’obiettivo dichiarato dell’assessore, bensì l’idea di non somministrarli “a tappeto”.

Al centro della polemica c’è il limite degli 80 anni proposto come soglia oltre la quale valutare con maggiore attenzione la prescrizione. Meloni lo definisce «un termine troppo drastico», soprattutto oggi che «la medicina consente a tutti noi di vivere più a lungo e di vivere bene». Pur riconoscendo che esistono pazienti non idonei anche in età più giovane, il giornalista evidenzia il paradosso di una regione «che si pregia di essere la terra dei centenari» e dove, a 80 anni, l’aspettativa media rimane ancora significativa.

Ribaltando la questione, Meloni invita a spostare il focus dalla spesa per l’ultimo anno di vita alla prevenzione: «Perché non investire di più sui programmi di prevenzione? Arriveremo magari a 100 anni, ma vivremo sicuramente meglio». Secondo il presidente dell’Ordine dei giornalisti, puntare sui controlli precoci e sui fattori di rischio consentirebbe di ridurre l’onere dei trattamenti più costosi.

Il dibattito politico interno

Le reazioni suscitano inoltre perplessità all’interno del centrosinistra che sostiene la giunta Todde. Meloni osserva come «non ci sia una totale consonanza di vedute su come gestire la sanità» e ipotizza che la figura di Bartolazzi debba chiarire al più presto il senso delle sue parole. In attesa di un chiarimento ufficiale, il confronto resta aperto tra necessità economiche e diritto alle cure di tutti i cittadini.

Intervista a cura di Simona De Francisci

La Strambata del 26-05-2025

Bartolazzi: «Niente farmaci oncologici agli anziani? Mai detto, noi vogliamo migliorare le cure»

La durissima replica dell’assessore alla Sanità: «Le mie parole sono state travisate. Le terapie sono costose e lottiamo per avere i rimborsi» (Fonte Nuova Sardegna)

La Carta, la giornalista autrice del pezzo, ovviamente, fa il suo mestiere e scrive un pezzo di replica, ma nel contempo dimostra di non aver avuto le traveggole e riporta tra virgolette frasi, questa volta scritte, dell’assessore risalenti al 2018, quando era sottosegretario di Stato: «Non ci sono fondi – disse già allora – per garantire in futuro i trattamenti innovativi», ovvero i farmaci costosi su cui ha ipotizzato la non somministrazione agli over 80. «Agli oncologi – invitò nel 2018 – chiedo di selezionare al meglio i pazienti da trattare per evitare inutili sprechi». Come dire che l’argomento è nella “canna” di Bartolazzi da tempo, non da oggi.

Bartolazzi ha ulteriormente ribattuto dicendo che «sentirsi accusato di aver affermato “stop ai famaci oncologici” innovativi per gli ultraottantenni è qualcosa non solo molto dolorosa ma estremamente scorretta da medico e oncologo. Quello che ho dovuto subire oggi è veramente una mortificazione della professionalità». «Nel 2019 – ha proseguito – sono intervenuto a Ginevra all’OMS ponendo il problema dei costi esorbitanti dei farmaci innovativi e proponendo una risoluzione italiana per l’abbattimento dei costi a livello mondiale»

Non vogliamo entrare nel merito della polemica innescata dalle presunte affermazioni di Bartolazzi, ma la questione delle terapie ai “vecchi” non è nuova. Nel 2018 in Emilia Romagna, il consigliere Daniele Marchetti, in una interrogazione all’assessore alla salute Venturi, diceva: