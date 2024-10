AISFTAA. Primo corso BLSD per informatori

Comunicato AISFTAA (ASSOCIAZIONE INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO DEL TRENTINO e ALTO ADIGE, federata Fedaiisf))

Oggi (19 ottobre) si è tenuto il primo corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation) presso Pergine (TN) per gli associati AISFTAA. A istruire i nostri informatori due formatori della Pradatiforma. Cinque ore in cui si è tenuta una parte teorica e una parte pratica.

La sopravvivenza è strettamente dipendente dalla realizzazione ordinata di una serie di interventi e se una delle fasi di soccorso è mancante, le possibilità di sopravvivenza sono ridotte. In Italia, in base al DM 18 marzo 2011, è richiesto un “attestato di formazione all’uso del defibrillatore semiautomatico” sia per personale sanitario che non sanitario, previo un corso di formazione certificazione definito dalle Regioni e dalle Province autonome.

Il percorso formativo BLSD fornisce tutte quelle competenze nel protocollo medico-sanitario necessarie per intervenire in aiuto per quei soggetti colpiti da stati di arresto cardiaco o di complicazioni cardiovascolari.

Molto utile per gli informatori dato che frequentano luoghi in cui sono presenti un alto numero di persone fragili. Pradatiforma è un centro di formazione sulla gestione delle emergenze e sulla sicurezza che eroga corsi di primo soccorso basati sulle più recenti linee guida, corsi sul massaggio cardiaco e la defibrillazione precoce

(BLSD) con brevetto.

Gli informatori partecipanti al corso hanno espresso grande soddisfazione per avervi partecipato e apprezzamento per la competenza dei formatori.

AISFTAA