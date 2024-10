Sardegna. Il ricavato della serata commemorativa in onore di Valfrido Orrù, ex Presidente regionale dell’AIISF prematuramente scomparso, donato a organizzazioni di volontariato

AIISF Sardegna e Lions Club Ittiri: Un connubio vincente per la solidarietà

In un’epoca in cui la collaborazione tra diverse organizzazioni diventa sempre più cruciale per il bene comune, l’Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco (AIISF) Sardegna e il Lions Club di Ittiri hanno dimostrato come l’unione possa fare la forza, specialmente quando si tratta di beneficenza.

Un evento in memoria di un collega

Lo scorso giugno, le due organizzazioni hanno unito le forze per organizzare una serata commemorativa in onore di Valfrido Orrù, ex Presidente regionale dell’AIISF prematuramente scomparso. L’evento, che ha visto l’esibizione gratuita di sette band musicali locali composte principalmente da medici e informatori scientifici, non è stato solo un tributo a un collega stimato, ma anche un’opportunità per fare del bene.

Beneficenza a due realtà meritorie

L’intero ricavato della serata è stato devoluto a due organizzazioni di volontariato che stanno facendo la differenza nelle vite di molti sardi: la Casa della Fraterna Solidarietà di Sassari e Casa Lions di Cagliari.

La Casa della Fraterna Solidarietà: Un faro di speranza a Sassari

Fondata vent’anni fa dal Dottor Aldo Meloni, la Casa della Fraterna Solidarietà di Sassari è diventata un punto di riferimento per chi si trova in difficoltà economiche. “Offriamo assistenza alimentare quotidiana a centinaia di cittadini, ogni giorno, feste comprese, perché la fame non va in vacanza,” spiega il Dottor Meloni. Ma l’impegno dell’organizzazione va oltre: grazie alle donazioni, la struttura offre anche servizi odontoiatrici e oculistici gratuiti, con risultati impressionanti come l’applicazione di 1400 dentiere nell’ultimo anno.

Casa Lions: Un rifugio per i pazienti oncologici a Cagliari

Casa Lions, attiva da ventisei anni, offre un servizio fondamentale per i pazienti oncologici e i loro familiari che devono sostenere cure presso l’ospedale oncologico di Cagliari. La struttura, che ricorda un albergo, offre 26 camere accoglienti, una cucina con dieci postazioni indipendenti, una lavanderia, una cappella e spazi comuni, il tutto a una quota simbolica per chi ha minori possibilità economiche.

“La nostra missione è garantire che i pazienti possano concentrarsi sulla loro guarigione senza il peso aggiuntivo di preoccupazioni logistiche ed economiche,” afferma con passione Carla Mirigliano, Presidente di Casa Lions.

L’impatto della collaborazione

La sinergia tra AIISF Sardegna e Lions Club Ittiri dimostra come organizzazioni con finalità diverse possano unirsi efficacemente per il bene comune. Andrea Deiana, Presidente di AIISF Sardegna, insieme ad altri membri del direttivo e soci Lions, hanno visitato entrambe le strutture, rimanendo profondamente colpiti dall’impatto tangibile del volontariato sulla comunità.

Guardando al futuro

Questo evento non solo ha onorato la memoria di un collega stimato, ma ha anche gettato le basi per future collaborazioni. La combinazione di competenze professionali nel campo medico-scientifico dell’AIISF e la lunga tradizione di servizio comunitario dei Lions Club promette di portare ulteriori benefici alla comunità sarda.

In un momento in cui le sfide sociali e sanitarie sembrano moltiplicarsi, iniziative come questa dimostrano che, unendo le forze, è possibile fare la differenza nella vita di chi ne ha più bisogno. AIISF Sardegna e Lions Club Ittiri hanno tracciato una strada che altri potrebbero seguire, dimostrando che il volontariato e l’impegno per il benessere della comunità possono trovare espressioni concrete e significative quando diverse realtà collaborano verso un obiettivo comune.

https://www.fraternasolidarieta.it/

https://www.casalions.it/