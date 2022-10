Alcuni composti del the verde possono essere tossici?

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo input della Norvegia, della Svezia e della Danimarca l’Unione Europea ha sollevato il dubbio che alcuni composti del the verde come (-)-epigallocatechina-3-gallato (EGCG) possano avere azione epatotossica se non addirittura cancerogena se assunti in un quantitativo superiore a 800mg. Studi recenti in vitro però hanno dimostrato una efficacia di questo stesso composto nella rottura delle fibre tau che provocano l’Alzheimer oltre che ad una buona azione anticancerogena.

Che facciamo? Ignoriamo il potenziale farmacologico delle catechine e l’interesse di queste ricerche? per dare retta alle fesserie della Norvegia e dell’Europa?? O facciamo vera ricerca scientifica?

Il processo di metabolizzazione e di farmacodinamica dell’epigallocatechina gallato EGCG, se vogliamo considerare erroneamente come fanno le agenzie di controllo Europee in singolo i composti del the verde e più in generale delle piante officinali, non è affatto semplice, infatti oltre all’interessamento degli enzimi prodotti dal nostro organismo di ossidazione coniugazione eccetera va considerata anche l’azione del microbiota cioè dei batteri presenti a livello intestinale che hanno un’azione importante nella degradazione e biotrasformazione della molecola.

Ma come ho sempre detto prendere in considerazione in un contesto di più sostanze naturali presenti in un estratto una singola molecola significa estrapolarla dalla realtà biochimica in cui si trova. Infatti bisogna considerare anche altre molecole presenti nel the verde che possono influenzare il risultato finale del processo metabolico o semplicemente l’azione finale della molecola EGCG accusata, non si capisce perché, solo negli integratori di epatotossicità.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico

Ricerca Valutazione Farmacognostica e Citotossicologica su Estratti Vegetali di Piante Officinali

Roma – Italy

Email: paolo.pelini@gmail.com

http://www.paolopelinierbochimico.it

Ricevuto in Redazione il 13 ottobre 2022

Notizie correlate: L’epigallocatechina gallato (o EGCG)

Le proprietà curative del tè verde

Fondazione Veronesi. Le catechine del té verde non sono un rischio per il fegato

Proprietà anticancerogena di epigallocatechina gallato (EGCG)

Nota: Una tazza di tè verde (200 ml) contiene all’incirca: 142 mg di Egcg (epigallocatechina-3-gallato); 65 mg di Egc (epigallocatechina), 28 mg di Ecg (epicatechina-3-gallato); 17 mg di Ec (epicatechina); 76 mg di caffeina (fonte dica33)