Fringe benefit auto. In Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI aggiornate

Tabelle Aci 2022 per rimborso chilometrico e fringe benefit

Le tabelle Aci 2022 sono uscite oggi sulla Gazzetta Ufficiale numero 307 del 28 dicembre 2021. Come di consueto servono a calcolare il rimborso chilometrico delle auto in fringe benefit. Le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli sono elaborate dall’Aci.

Di seguito è possibile scaricare in formato Pdf i documenti. La classificazione segue il format delle motorizzazioni, di marche e modelli come da fringe benefit 2022.

TABELLE ACI 2022: TIPOLOGIE DI VEICOLI

Come pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale, ecco le Tabelle Aci dell’anno prossimo che potete scaricare in formato PDF per calcolare i rimborsi chilometrici delle auto aziendali ad uso promiscuo in fringe benefit.

AUTOVEICOLI IBRIDO-BENZINA E IBRIDO-GASOLIO IN PRODUZIONE

AUTOVEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI PLUG-IN IN PRODUZIONE

AUTOVEICOLI A BENZINA FUORI PRODUZIONE

NOTA

I fringe benefit fanno parte della macro-categoria dei compensi in natura, cioè sono quella parte di retribuzione che non è corrisposta dal datore in denaro in busta paga bensì attraverso l’erogazione di beni e servizi che vanno comunque nel cedolino.

Auto ad uso promiscuo, buoni pasto, cellulari e abitazioni in uso; ecc..

I compensi in natura possono essere riconosciuti a categorie di dipendenti, oppure ad alcuni di essi come vantaggi accessori per la particolare mansione svolta e rientrano nel più ampio gruppo del welfare aziendale. I benefits aziendali (o fringe benefits) fanno parte della categoria della retribuzione accessoria. Ciò che li accomuna è l’essere assoggettati a una particolare disciplina circa la tassazione IRPEF e i contributi INPS.

Tra i benefits più diffusi spicca l’autovettura ovvero auto aziendale ad uso promiscuo. L’utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà aziendale assume rilevanza ai fini INPS e IRPEF (si considerano perciò retribuzione) solo quando gli stessi sono forniti ai dipendenti:

esclusivamente per esigenze personali;

Nel cui caso il mezzo sarà soggetto a contributi e tasse in base al “valore normale”, da intendersi come il prezzo normalmente praticato dal fornitore in base a listini o tariffe.

per motivi sia personali che aziendali (cosiddetto uso promiscuo).

In questo caso, contributi e tasse vengono calcolati invece su un “valore convenzionale”, secondo il seguente schema:

Il primo passo è ricavare dalle tabelle ACI il costo chilometrico relativo al tipo di autovettura, poi si moltiplica il costo chilometrico per una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, si quindi ottiene il costo chilometrico per 15 mila chilometri ed infine di quel costo si ottiene il 30% su cui verranno poi calcolati contributi e tasse.

Dal momento che la percorrenza convenzionale è su base annua, l’importo ottenuto deve essere eventualmente riproporzionato per i giorni di assegnazione del mezzo. Se, ad esempio, i giorni sono 60, il calcolo sarà il seguente:

Costo complessivo convenzionale annuo 5.000,00 euro;

Il reddito su cui calcolare contributi e tasse sarà pari a 5.000 / 365 * 60 giorni.