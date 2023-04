Riportiamo integralmente il comunicato sindacale unitario redatto dopo l’ultimo incontro tra le rappresentanze dei lavoratori e dell’azienda ALFASIGMA assistite da CONFINDUSTRIA Emilia area Centro, Assolombarda e Unindustria Roma.

ALFASIGMA: Un confronto difficile

Nella notte del 18 aprile si è conclusa una trattativa difficile nell’ambito di una vertenza di licenziamento

collettivo che giudicammo da subito incomprensibile per tempi e dimensione.

L’esito di molti confronti in queste settimane ha generato una sostanziale riduzione degli esuberi

dichiarati da 333 a 232 per effetto di alcune dimissioni già avvenute ma soprattutto con una revisione

delle posizioni di staff e della forza esterna che sono state recuperate.

Abbiamo ribadito nel verbale allegato, insieme al coordinamento delle RSU, che l’unico criterio per noi

praticabile è quello dell’adesione volontaria alla procedura attraverso l’incentivazione all’esodo e

all’accompagnamento ai requisiti di pensionamento. Questo non ha consentito un accordo bensì un

verbale di riunione che sancisce l’impossibilità di condividere un piano di riorganizzazione che

continuiamo a ritenere sbagliato e eccessivamente impattante.

In queste settimane saranno applicati gli strumenti di incentivazione e ricollocazione che questo

verbale identifica.

È previsto, oltre alle quote di incentivo per fasce di età, un acceleratore quantificato in:

1 mensilità per i lavoratori fino a 40 anni.

2 mensilità per i lavoratori far 40 e 50 anni

6 mensilità per i lavoratori di età superiore a 50 anni.

Il verbale inoltre, regola diversi aspetti finalizzati alla riduzione degli esuberi dichiarati con trasferimenti,

cambi di mansione, identificazione di posizioni in job posting etc.

Sarà il 4 maggio p.v. a permetterci una valutazione per quante persone avranno aderito e le

conseguenti considerazioni che per quanto ci riguarda non ci discosteranno dalla indisponibilità a

firmare verbali se non saranno identificati gli stessi criteri di volontarietà del verbale di incontro di

questa notte.

Al fine di raggiungere in breve tempo il maggior numero di volontari, l’azienda nelle prossime ore

invierà una lettera alle persone inserite nel perimetro della loro procedura in modo da poter avere piena

consapevolezza delle condizioni individuali per decidere in che modo aderire al piano incentivazione

definitivo.

Roma, 18 aprile 2023

Le Segreterie Nazionali

FILCTEM CGIL – FEMCA CISL – UILTEC UIL

Note:

Qualora non sia possibile evitare, in tutto o in parte, la riduzione di personale, l’esame congiunto

tra le parti ha lo scopo di esaminare le eventuali possibilità di ricorrere a misure sociali di

accompagnamento dei lavoratori uscenti, anche intese a facilitare la riqualificazione e la

riconversione dei lavoratori licenziati. Più spesso, l’accordo individuerà la possibilità di

corrispondere degli incentivi all’esodo di natura economica a favore dei lavoratori che si andranno

a licenziare, in caso di non opposizione dei lavoratori, poi individuati con i criteri di scelta, al

licenziamento stesso oppure sulla base di adesione volontaria al licenziamento (ovviamente, in

tali casi, andranno opportunamente formalizzati in sede protetta i relativi accordi con i singoli

lavoratori). Ancora, in caso di impossibilità di riassorbimento totale o parziale degli esuberi,

l’accordo raggiunto potrà anche definire i criteri di scelta per individuare i lavoratori in esubero,

anche in alternativa e deroga ai criteri legali stabiliti dall’articolo 5, L. 223/1991.

N.d.R. Non è stata accettata la deroga all’art. 5 della Legge 223/1991 per la parte residua non volontaria.

