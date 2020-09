Allarme chimico a Rovereto. Perdita di gas dallo stabilimento farmaceutico. Allarme rientrato dopo alcune ore

Allarme chimico in Trentino | perdita di sostanze gassose da uno stabilimento farmaceutico | “restate in casa”

In Trentino Alto Adige, a Rovereto, la Protezione civile consiglia ai residenti della zona, in via precauzionale, di rimanere in casa a causa di una perdita dallo stabilimento farmaceutico Suanfarma ex Sandoz che ha causato l’immissione di sostanze gassose in atmosfera: si tratterebbe di potassio clavulanato. Sono in corso le operazioni delle squadre speciali dei vigili del fuoco con il nucleo Nbcr e dell’Appa, l’Agenzia provinciale per la protezione ambientale, intervenute a seguito di una segnalazione arrivata dallo stabilimento. Dalle prime informazioni pare che la perdita sia già stata individuata dalla squadra di emergenza della stessa Sandoz, che ha comunque richiesto il supporto delle strutture provinciali.

E’ fortunatamente rientrato l’allarme in quel di Rovereto, dopo che si era verificata una perdita chimica presso lo stabilimento della farmaceutica Suanfarma. Nell’aria, come vi avevamo già spiegato nel precedente focus, si era dispersa una sostanza gassosa, leggasi il potassio clavulanato, con conseguente rischio di nube tossica per i cittadini della zona.

Sul luogo sono intervenute in maniera tempestiva le squadre speciali dei vigili del fuoco, recatisi con i nuclei Nbcr e Appa, l’agenzia provinciale per la protezione ambientale. Dopo appurati controlli e opportune verifiche, è emerso che non vi fosse alcun rischio per la popolazione, che in precedenza era stata invitata in via precauzionale, così come da prassi in occasione di incidenti di questo tipo, a rimanere in casa e a chiudere le finestre.

Per mandare il messaggio ai cittadini, i vigili del fuoco erano scesi in strada con gli altoparlanti leggendo i messaggi alla popolazione di Marco e Lizzana, due quartieri situati nella zona a sud di Rovereto, dove la nube si stava spostando.

