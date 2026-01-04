Amuchina e Infasil passano da Angelini a Fater

A partire dal 1° gennaio 2026, due marchi di storica rilevanza nel panorama italiano dell’igiene e della cura personale hanno intrapreso una nuova fase, entrando a far parte della compagine organizzativa di Fater. Il trasferimento da Angelini Pharma, noto operatore del settore farmaceutico e healthcare, avviene nell’ambito di una riorganizzazione strategica più ampia all’interno di Angelini Industries, mantenendo una diretta continuità nei confronti di clienti e mercato.

Questa operazione, ufficializzata congiuntamente dalle aziende interessate, si accompagna a garanzie esplicite di tutela per il personale coinvolto e per i canali distributivi consolidati nel tempo, offrendo nuove prospettive alle due realtà sotto la guida di una joint venture tra eccellenze industriali nazionali e internazionali.

L’integrazione fra i marchi Amuchina e Infasil nel portafoglio Fater si inserisce nel percorso di razionalizzazione e specializzazione delle attività avviato da Angelini Pharma. Con questa cessione, l’azienda farmaceutica punta a concentrare i propri investimenti sulle aree con maggiore valore aggiunto, in particolare sulla specialty care e la Brain Health, due segmenti estremamente competitivi e ad alto potenziale d’innovazione.

Una delle priorità nella gestione di questo trasferimento è stata la salvaguardia e valorizzazione delle competenze interne. Tutto il personale precedentemente impegnato nelle attività legate ai marchi coinvolti entra a far parte di Fater, assicurando così non solo la continuità gestionale, ma anche la trasmissione del know-how maturato negli anni.

In un contesto di cambiamento come questo, le risorse umane rappresentano un asset centrale: la transizione è stata strutturata per essere trasparente e graduale, evitando discontinuità nella produzione, nella commercializzazione e nell’assistenza post-vendita. Sono state messe in atto procedure di comunicazione interna e programmi di supporto, al fine di garantire serenità e prospettive di crescita ai dipendenti coinvolti.

Fater (Joint Venture con P&G)

Fater, azienda fondata nel 1958 dalla Francesco Angelini, è dal 1992 joint venture paritetica fra Angelini Industries e Procter & Gamble.

È leader nel mercato italiano dei prodotti assorbenti per la persona, con i brand Lines, Lines Specialist e Pampers, e key player nel mercato europeo dei prodotti per la cura della casa con il brand ACE, che commercializza in 37 Paesi nel mondo.

Con oltre 1.500 dipendenti e un fatturato di 989 milioni di euro nell’anno fiscale 2022-2023, Fater rappresenta oggi un unicum nello scenario nazionale ed internazionale. (Fonte: Fater)

Il centro direzionale Fater è un avveniristico ediﬁcio che si compone di due volumi sovrapposti, uno ad “L”, segnato da marcati setti orizzontali aggettanti a scandire i primi sei livelli; l’altro più irregolare, dalla forma anulare ed avvolgente. Progetto architettonico di Massimiliano Fuksas