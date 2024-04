Appello per la ricerca scientifica e la scienza: Paolo Pelini, tuteliamo il sistema sanitario nazionale ma anche la ricerca scientifica e la scienza

APPELLO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E LA SCIENZA: tuteliamo il sistema sanitario nazionale ma anche la ricerca scientifica e la scienza!

In questi giorni in televisione sui giornali ha fatto Eco l’appello di esimi ricercatori che chiedevano più attenzione per il sistema sanitario nazionale io molto più umilmente non essendo assolutamente al loro livello vorrei chiedere e lanciare un appello per il rilancio del sistema di ricerca scientifico nazionale in quanto non dimentichiamo che la sanità è possibile innanzitutto e forse soprattutto grazie alla ricerca scientifica.

Se prima quei signori chiusi in quelle piccole stanzette o loculi che sono i laboratori di ricerca nelle nostre università ma anche scienziati che indipendentemente e privatamente ogni giorno svolgono attività di ricerca facendo pubblicazioni, divulgando le loro scoperte o anche semplicemente la loro conoscenza non facessero questo lavoro non si scoprirebbero le cause di molte malattie e non si saprebbe neanche come è fatta una cellula.

E nonostante questo la ricerca italiana non è ancora al centro delle priorità del paese, un giornalista e una volta disse la ricerca non è di moda! Perché non si capisce che se non si riparte da essa questo paese non ha futuro, con ricercatori e i ragazzi che vanno all’estero o fanno lavori che non sono il frutto del loro percorso di studi perché qui in Italia gli si dice che il curriculum è troppo lungo o che sono troppo specializzati con aziende che non assumono personale che può dare quel l’input in più all’azienda e poi alla ricerca nazionale e globale o scoperte che restano recluse nei laboratori e nella mente di chi l’ha create e che non vengono poi impiegate nel terzo settore e nell’industria non potendo quindi sviluppare il suo potenziale.

Questo è il mio miserabile appello che faccio al paese che riscopra l’amore per la ricerca scientifica e per la scienza e che dia veramente la possibilità a noi giovani di dimostrare quello che valiamo.

Paolo Pelini

Professione Erbochimico / Naturopata per Animali

