Fedaiisf Varese. Donazione alle ASST

Donati 1800 euro alle due ASST della provincia di Varese

In questo difficile momento che tutta l’Italia sta affrontando, gli informatori scientifici del farmaco e parafarmaco della provincia di Varese, danno il nostro sostengo e rivolgono il loro più sentito “GRAZIE” a tutti i medici, gli infermieri, e gli operatori sanitari che da giorni, senza sosta, stanno lavorando in prima linea per preservare il bene più prezioso che ognuno di noi possiede: la salute, mettendo a rischio la loro vita e quella dei loro cari per salvare le nostre.

“Desideriamo testimoniare la nostra vicinanza donando alle due ASST la cifra raccolta, perché possa aiutarvi a lavorare in maggiore serenità e sicurezza. Noi siamo con voi”, concludono.

da Redazione Sempione News – 19 marzo 2020