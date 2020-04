Dalla sezione Fedaiisf di Modena volontariato e donazione

Nata da una idea della dott.ssa Valentina Solfrini della regione Emilia Romagna di coinvolgere Fedaiisf in opere di volontariato gratuite da svolgere in ambito sanitario in questo particolare momento, la Sezione di Modena ha dato da subito la sua disponibilità che è stata prontamente colta dal Direttore del distretto di Modena dott. Andrea Spanò impiegando i colleghi ISF volontari disponibili presso il Dipartimento di Sanità Pubblica in opere di volontariato gratuite per attività connesse all’emergenza Coronavirus .

La sezione modenese ha poi fatto una raccolta fondi tra gli iscritti a favore della sanità modenese.

Fedaiisf ci tiene a fare sapere che ogni sezione dell’Emilia-Romagna è disponibile ed ha colleghi volontari pronti a svolgere tali opere a titolo gratuito per la sanità pubblica.

Il Direttivo di Modena

