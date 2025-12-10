ARISF Abruzzo. Presentata in una conferenza stampa la legge regionale che istituisce il registro degli Informatori Scientifici

Il video

Si è tenuta nella sala Corradino D’Ascanio presso il palazzo del Consiglio regionale in Piazza Unione a Pescara, la conferenza stampa per la presentazione della legge regionale sul Registro degli Informatori scientifici del farmaco.

La legge sul Registro regionale degli Informatori scientifici del farmaco mira a garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nell’operato di queste figure professionali, fondamentali per la diffusione di informazioni scientifiche sui farmaci.

A spiegarne le finalità è stato il consigliere Vincenzo D’Incecco, presentatore del disegno di Legge con la consigliera Carla Mannetti, “La norma colma un vuoto normativo nazionale, in assenza di un ordine professionale istituito per legge, e segue l’esempio di altre regioni italiane come Calabria, Basilicata, Campania e Marche. Un passo importante per migliorare la qualità dell’informazione scientifica, rafforzare la farmacovigilanza e riconoscere il ruolo degli informatori scientifici nel sistema sanitario regionale”.

All’incontro sono intervenuti Francesco Danese, vice presidente nazionale Informatori scientifici FEDAIISF (Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco); Barbara Pinna, presidente ARISF Abruzzo; Saverio La Forgia, responsabile del Dipartimento regionale Sanità della Lega; Daniela Sulpizio, responsabile del Dipartimento regionale Economia Lega; Hermo D’Astolfo, dirigente provinciale Lega Pescara.

Il Registro prevede anche una sezione dedicata ai professionisti che operano nell’informazione scientifica su dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, alimenti a fini medici speciali, prodotti nutrizionali e parafarmaci.

“Ciò – ha spiegato D’Incecco – consentirà agli organismi di vigilanza di accedere a dati finora non disponibili, migliorando la programmazione e il governo clinico. Un ulteriore beneficio riguarda il contenimento della spesa sanitaria grazie a un’informazione più accurata e orientata all’uso appropriato dei farmaci”.

La legge istituisce inoltre un Tavolo permanente sul farmaco composto da rappresentanti della Regione, dell’Agenzia Sanitaria Regionale, medici, farmacisti e informatori scientifici, con la finalità di favorire il confronto tra i diversi attori della filiera e contribuire al miglioramento continuo di sicurezza ed efficacia dei medicinali e dei parafarmaci.

Nel corso della conferenza stampa è stata illustrata una risoluzione, a firma D’Incecco, presentata il 28 ottobre scorso, che impegna la Regione Abruzzo a sostenere presso Governo e Parlamento l’istituzione di un Ordine nazionale degli informatori scientifici del farmaco così da garantire riconoscimento formale alla professione, tutelare i lavoratori, definire un codice deontologico e assicurare elevati standard di qualità dell’informazione scientifica.

“Il Registro – ha sottolineato Danese – corona un sogno che coltivavamo da anni. Ringrazio il Consiglio regionale per l’approvazione della legge. Ora, insieme a Campania, Basilicata, Marche e Calabria, puntiamo a portare questa proposta a livello nazionale affinché venga riconosciuta la piena dignità professionale dei tanti informatori scientifici che operano sul territorio”.

Anche la presidente Arisf Pinna ha tenuto a ringraziare i consiglieri Mannetti e D’Incecco e l’intero Consiglio regionale “per la disponibilità dimostrata nel sostenere l’istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco”.

“Noi informatori scientifici – ha evidenziato – siamo professionisti qualificati incaricati dalle aziende farmaceutiche di fornire agli operatori sanitari: medici e farmacisti un’informazione aggiornata, corretta e scientificamente validata su farmaci e dispositivi medici. Pur ricoprendo un ruolo di alta responsabilità nella tutela della salute pubblica, la nostra professione non è però ancora organizzata in un ordine e quindi manca un riconoscimento formale. L’istituzione del Registro rappresenta un primo passo fondamentale per valorizzare il nostro ruolo”.

Il progetto di legge è stato presentato e approvato all’unanimità dal Consiglio regionale l’11 giugno scorso (Legge regionale 24 giugno 2025, n. 20, che istituisce il Registro regionale degli Informatori scientifici del farmaco).

