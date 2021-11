Arriva il vaccino anti Covid in cerotto

Arriva il VACCINO-CEROTTO contro il COVID: Cos’è e come Funziona. I Dettagli

il Meteo.it – 2 novembre 2021

La siringa del vaccino potrebbe trovare a breve un alleato. Stiamo parlando di un cerotto che servirebbe per somministrare il siero anti-COVID. Semplice da utilizzare e dai costi contenuti, è l’ultima innovazione in materia di farmaci, pensata soprattutto per i Paesi con economie povere e sistemi sanitari inadeguati alla pandemia, anche per l’accesso ridotto ai vaccini, nei quali la campagna di immunizzazione procede a rilento, o addirittura non è partita.

Risultato di una collaborazione tra Università del Queensland e del Texas, il cerotto, come riportato anche da SkyTg24, è stato pensato come soluzione low cost contro il coronavirus che richiede una sola somministrazione e che permette una facile conservazione a temperatura ambiente, superando oltretutto le remore di chi ha paura dell’ago. Uno studio inglese, pubblicato su Psychological medicine dai ricercatori dell’Università di Oxford, ha riscontrato su oltre 15 mila adulti intervistati una fobia del sangue e delle iniezioni nel 26,2% dei casi. Un fattore che può aver incrementato la riluttanza a sottoporsi al vaccino anti-COVID.

La novità è stata presentata tramite uno studio pubblicato sulla rivista “Science Advances” che promuove i buoni risultati ottenuti nei test sugli animali del principio attivo che sta dietro l’invenzione: l’Hexapro. Il suo funzionamento, nella pratica, aggira l’iniezione, ma non la puntura in senso stretto: il cerotto si compone infatti di 5 mila minuscoli aghi tramite i quali la sostanza passa attraverso la cute.

Si tratta di un prodotto già in fase di sperimentazione clinica nella formulazione iniettabile, basato su una versione modificata della proteina virale Spike che renderebbe il preparato più stabile e più a lungo.

Una caratteristica che gli permetterebbe dunque di essere conservato a 25°C per oltre un mese e addirittura fino a 40°C per una settimana.

