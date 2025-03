Assemblea Sez. AIISF Lecce. All’O.d.G : Collaborazione Direzione Generale ASL e FNOMCeO

Assemblea Sez. AIISF Lecce: “Collaborazione Direzione Generale ASL e FNOMCeO”

Il 14 marzo 2025 presso la sala esagono Don Di Nanni dei Salesiani di Lecce si è svolta l’assemblea degli informatori scientifici del farmaco e parafarmaco di Lecce.

Il presidente, Pasquale Malinconico, inizia la relazione facendo notare che quando si riaprì la sezione di Lecce la preoccupazione maggiore fu formare un direttivo determinato, consapevole, desideroso di fare tutto il bene possibile per la dignità della professione.

Ha sempre operato affinché l’ informazione scientifica del farmaco e parafarmaco venisse recepita più come una risorsa che una spesa. Fin da subito si è interfacciata con le istituzioni sanitari locali e regionali raggiungendo sostanziali obiettivi.

Si è posta l’ attenzione sull’evento del 30 settembre, (allegato) organizzato in stretta collaborazione con la SIGM Lecce e con i patrocini della Direzione Generale ASL di Lecce, Ordine Medici, Ordine Farmacisti, e Sindacati territoriali. Evento importante ma faticosissimo poiché bisognava vincere resistenze ed ostilità….fare cultura verso i vertici sanitari circa leggi e regolamenti e dimostrare il nostro ruolo nella farmacovigilanza…. essere propositivi ed affidabili.

I risultati ottenuti sono andati oltre ogni previsione culminati in un COMUNICATO condiviso con la DIREZIONE GENERALE ASL LECCE (primo in Italia). Questo documento sancisce ed invita il medico verso l’utilità dell’informazione scientifica finalizzata al beneficio del paziente ed evidenzia il nostro ruolo nell’appropriatezza prescrittiva per una migliore aderenza terapeutica e razionalizzazione della spesa farmaceutica, scopo ultimo della farmacovigilanza, esortando ad una collaborazione più fattiva tra medico ed informatore.

Inserimento di lezioni sull’informazione scientifica nella scuola di specializzazione in medicina generale, la prima effettuata il 25/01/24. Approvato il documento dal D.G. dell’ASL Lecce, Avv. Stefano Rossi, il quale ha dato mandato a FNOMCeO di Lecce di inviarlo a tutti i medici. Il Documento è stato attuato in questi giorni, e ci potrebbe permettere di ammorbidire situazioni lavorative particolarmente proibitive. È UNA DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE ASL Lecce.

Un lungo cammino, non sempre facile, sottraendo tempo ed energie al tempo libero e famiglia ma certi e convinti di dare la dovuta dignità ai propri associati.

Sta a noi farne uso da professionisti.

Siamo sereni del lavoro svolto fino ad oggi, convinti di aver cercato di valorizzare la nostra professione.

Doveroso dare merito al neoeletto Presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce, Dott. Antonio De Maria, per la sua costante attenzione verso la nostra Sezione. Ringraziato ufficialmente, sicuramente avremo sempre una più fattiva collaborazione.

Il presidente sez. AIISF Lecce

– Federata Fedaiisf –

Pasquale Malinconico

All.:

