Azienda di parafarmici e integratori sanzionata da AGCoM per pratiche di vendita on line scorrette

L’azienda sanzionata è stata ritenuta responsabile di aver attuato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del consumo. Le condotte illecite, accertate a partire dal novembre 2023, hanno riguardato la pubblicazione di offerte non veritiere relative alla effettiva disponibilità dei prodotti in magazzino e ai tempi di spedizione promessi. L’istruttoria era stata avviata su segnalazione delle associazioni dei consumatori.

La documentazione esaminata dall’Autorità ha evidenziato un numero elevato di consegne parziali o tardive dei prodotti acquistati e già pagati dai clienti. In molti casi, la società ha proceduto all’annullamento unilaterale degli ordini dopo aver incassato il corrispettivo, adducendo motivazioni legate a errori di giacenza. È emersa sistematica lentezza nell’erogazione dei rimborsi dovuti in caso di recesso del consumatore o di annullamento dell’ordine da parte della stessa società. Un ulteriore profilo di illiceità ha riguardato la carenza del servizio di assistenza post-vendita, con la sospensione del canale telefonico di supporto e risposte inadeguate ai reclami

Sulla base degli elementi emerse, l’Autorità ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura di 3.000.000,00 € (tre milioni di euro) in relazione alla pratica commerciale contestata.

Fermo quanto innanzi precisato, si dichiara nel provvedimento, che meritano tuttavia positiva valutazione le azioni poste in essere al fine di attenuare le conseguenze derivanti dalla pratica commerciale scorretta accertata.

Considerando poi il fatto che la società ha registrato una perdita d’esercizio nel 2024 ammontante a 3.082.734,00 € e l’attivazione di una procedura per la composizione negoziata della crisi d’impresa, la cui ammissione e validità sono state confermate dal Tribunale di Firenze, si ritiene, conclude l’AGCM, congruo determinare l’importo finale della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura di 2.000.000,00 € (due milioni di euro) in relazione alla pratica commerciale contestata.

Il provvedimento dell'AGCM

Nota

L’azienda “valuterà l’opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ritenendo la misura sanzionatoria eccessiva rispetto alla gravità e all’effettiva rilevanza delle condotte contestate”.

