Basilicata. Dal 15 giugno ripresa attività ISF in presenza, se non è possibile da remoto

Si fa seguito, con la presente, alle indicazioni date con nota prot.74374/13A2 deI 06/05/2020 con cui era stata disposta la ripresa delle attività di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici dopo una fase di sospensione imposta dall’emergenza Coronavfrus (COVTD-19).

In questa fase graduale di ripresa si chiarice che:

> gli informatori sono tenuti al rispetto delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle ordinanze del Presidente della Regione e delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome ai sensi dell’art.l comma 14 del decreto legge 33/2020 sono possibili, incontri in presenza tra le parti se le condizioni lo consentono applicando comunque le dovute misure di prevenzione della trasmissione del contagio da Covid-19 come previsto dalle specifiche ordinanze.

> Nelle strutture dove non è possibile l’informazione scientifica in presenza possono essere organizzati incontri da remoto, cioè con sistemi alternativi al confronto front-end (telefonicamente, in videoconferenza, ecc), anche come collegamenti collegiali (con più medici contemporaneamente collegati);

> è confermata la massima libertà delle parti sulla organizzazione di questi incontri in merito alla modalità con cui fissare gli appuntamenti e agli strumenti tecnologici da utilizzare;

La presente disposizione ha effetto dal 15 giugno al 31 luglio.

Si invitano le Direzioni in indirizzo a diffondere la presente nota a tutti i professionisti sanitari compresi i MMG, PLS, medici specialisti convenzionati sia delle strutture del SSR sia del privato accreditato, come anche gli ordini e le associazioni di categoria a diffondere ai propri associati la presente comunicazione