Bayer, accordo con la finanziaria “Apollo” che acquisirà una quota di minoranza per 3 miliardi

Bayer si assicura 3 miliardi di EUR grazie a un accordo nel settore farmaceutico con Apollo

10 luglio 2026 – Tradotto da MarketScreener

Leverkusen (dpa-AFX) – Bayer, l’azienda farmaceutica e agrochimica gravata da ingenti debiti a causa delle cause legali negli Stati Uniti relative al glifosato, ottiene maggiore flessibilità finanziaria attraverso un accordo miliardario con la società di investimento Apollo. Venerdì l’azienda quotata al DAX ha annunciato che Apollo acquisirà una partecipazione di minoranza in una nuova società, nella quale Bayer conferirà le proprie attività nel settore dei contraccettivi reversibili a lungo termine (LARC). Secondo le informazioni fornite, Bayer si assicura così 3,0 Mrd EUR di capitale proprio.

Bayer manterrà la quota di maggioranza della società e il pieno controllo operativo delle attività LARC, che resteranno parte del core business della divisione farmaceutica. La chiusura della transazione è prevista per il terzo trimestre del 2026.

Bayer non ha fornito dati sull’attuale andamento del fatturato e degli utili della divisione. Secondo la relazione annuale, nel 2025 l’azienda ha generato ricavi per quasi 1,4 Mrd EUR con prodotti come le spirali ormonali Mirena, Kyleena e Jaydess.

Da anni negli Stati Uniti Bayer deve far fronte a un’ondata di cause legali da miliardi di dollari a causa dei presunti rischi di cancro legati ai suoi diserbanti contenenti glifosato. Tuttavia, a febbraio la società ha concluso un accordo transattivo collettivo da 7,25 Mrd USD (quasi 6,4 Mrd EUR) per risolvere le controversie legali, che ha già ricevuto un’approvazione preliminare. L’udienza per l’approvazione definitiva è fissata per il 19 agosto.

In occasione dell’annuncio del patteggiamento, Bayer aveva dichiarato di non aver pianificato un aumento di capitale per il finanziamento. Al contrario, il finanziamento dell’accordo e di alcune scadenze obbligazionarie è garantito da una linea di credito di 8 Mrd USD. Tale linea di credito sarà poi rifinanziata tramite obbligazioni e strumenti che le agenzie di rating classificano come simili al capitale proprio. L’attuale operazione dovrebbe rientrare tra queste misure di rifinanziamento.

Inoltre, recentemente Bayer ha ottenuto un importante successo davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Secondo la sentenza della Corte Suprema statunitense, l’azienda non può essere citata in giudizio per la mancanza di avvertenze sul rischio di cancro sulle confezioni dei diserbanti. Ciò dovrebbe privare di fondamento migliaia di cause relative a Roundup. Bayer nega qualsiasi rischio di cancro associato a Roundup.

Venerdì il titolo Bayer è salito di circa lo 0,5% a 50,92 EUR, posizionandosi tra i favoriti del DAX, l’indice principale tedesco. In questo modo la quotazione si riavvicina al recente massimo intermedio. La sentenza favorevole della Corte Suprema degli Stati Uniti aveva infatti dato una spinta liberatoria, facendo balzare il prezzo verso l’alto a fine giugno. Per il 2026 si registra attualmente un incremento del titolo di circa il 38%.

Notizie correlate: Apollo. Bayer Secures 3.0 Billion Euros to Improve Capital Structure