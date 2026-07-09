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i nostri lutti. Addio ad Andrea Barazzuol

Foto di Redazione Fedaiisf Redazione Fedaiisf11 ore fa
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Oggi ci ha lasciato Andrea Barazzuol, un collega solare e gentile oltre che esempio di professionalità e con sgomento e dolore ricorderemo sempre la sua presenza tra noi.

Increduli e sbigottiti i colleghi di equipe:

Luciano
Barbara
Donata
Silvia
Cristina
Guido
Renato
Pietro
Cristiano

Ricordano le sue qualità di professionista serio e gentile unendosi all’immenso dolore della famiglia

Andrea Barazzuol ci ha lasciato troppo presto, aveva solo 55 anni. Lascia la moglie Paola e le adorate figlie Anna e Sofia.

Il funerale si svolgerà sabato 11 luglio alle ore 10 presso la Chiesa Parrocchiale di Miane (TV). Il Santo Rosario verrà recitato Venerdì 10 c.m. alle ore 19,00 presso la stessa chiesa.

La Redazione e Fedaiisf tutta si stringono ai familiari del caro Andre e inviano le più sentite condoglianze.

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