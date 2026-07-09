La catena di farmacie Hippocrates è in vendita. Vale oltre 3 miliardi

Hippocrates è in vendita: la più grande rete di farmacie italiane vale oltre 3 miliardi

Fimmg – 8 luglio 2026

Il Corriere della Sera illustra il risiko delle farmacie dopo la cessione del network di F2i al gruppo Dr Max. Ora, scrive il quotidiano di via Solferino, si prepara la vendita del gruppo Hippocrates che con i suoi 629 centri e oltre 3200 dipendenti è il maggior polo italiano del settore, con ricavi che sfiorano un miliardo di euro.

La gara per assicurarsi il primo player nazionale entrerà nel vivo dopo l’estate quando gli advisor Mediobanca e Goldman Sachs selezioneranno le candidature per un’operazione il cui valore d’impresa, secondo le prime stime, sarebbe superiore a 3 miliardi, inclusi gli 1,2 miliardi di finanziamenti bancari ottenuti da Hippocrates per spingere lo sviluppo su un mercato promettente.

Secondo quanto riportato dal quotidiano si sarebbero già fatti avanti diversi fondi, dai francesi di Pai partners ai britannici di Cvc e Permira, fino agli svizzeri di Partners Group. Alla finestra ci potrebbe essere anche la stessa Dr Max che però, come detto, ha appena rilevato Farmacie Italiane da F2i, arrivando a controllare 300 punti vendita e a realizzare un fatturato di circa 550 milioni di euro.

Nota:

Tra le modifiche approvate alla Riforma Farmaceutica, all’esame della Xa Commissione al Senato, rientra anche un nuovo criterio direttivo che affida al Governo il compito di rivedere i limiti quantitativi relativi alla titolarità delle farmacie da parte delle società di capitali, prevedendo la possibilità di ridurre la quota massima di controllo a livello regionale. Secondo le fonti, l’obiettivo è evitare concentrazioni eccessive e tutelare la professionalità e l’indipendenza del farmacista.

Hippocrates Holding nasce da un’idea di Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino, oggi amministratori delegati. Giovani professionisti con una carriera nel mondo degli investimenti già avviata, a marzo 2018 si sono messi in gioco per lanciare una nuova iniziativa imprenditoriale raccogliendo importanti investimenti da diverse famiglie imprenditoriali italiane di grande rilievo nel panorama economico nazionale, che hanno deciso di sposare il progetto industriale di lungo periodo di Hippocrates Holding.

Il controllo di Hippocrates Holding fa capo al fondo di private equity francese Antin Infrastructure Partners, che ne detiene la maggioranza (circa l’80% del capitale). La quota restante è nelle mani dei due co-fondatori e co-CEO, Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino.

I debiti complessivi di Hippocrates Holding ammontano a circa 910 milioni di euro, frutto di una rimodulazione finanziaria avvenuta a marzo 2025.