Sezione AIISF ” Mimmo Lenzi” di Lecce. Riconoscimento agli Operatori Sanitari che hanno dimostrato la loro vicinanza alla categoria degli Informatori

Il Consiglio Direttivo della Sezione AIISF ” Mimmo Lenzi” di Lecce, con l’approvazione all’unanimità dell’assemblea dei soci del 31 Marzo 2023, ha conferito delle targhe di ringraziamento per testimoniare la gratitudine e la riconoscenza di tutti gli Informatori pugliesi

Ci è sembrato doveroso ringraziare l’impegno per il lavoro svolto a favore della nostra associazione. Nessuno dei destinatari si aspettava tale accortezza e si sono sentiti tutti onorati e lusingati.

Ognuno di loro ha approvato la politica federale per il pieno giusto e doveroso riconoscimento professionale. Tutti hanno concordato e sono pronti a condividere e a collaborare affinché l’informazione scientifica del farmaco e parafarmaco venga recepita come risorsa per la cura del paziente nel rispetto dell’Art. 32 della Costituzione.

Necessariamente è utile istituire un Registro Regionale degli ISF in modo di attuare pienamente la modifica del regolamento regionale dove siamo denominati consulenti dei medici.

Fin dalla sua riapertura la Sezione di Lecce collabora e cerca continuamente di affiancare le istituzioni per il rispetto della professione.

I nomi dei destinatari, elencati per ordine alfabetico, sono:

Dott De Giorgi Donato, Presidente Ordine Medici di Lecce Dott De Giorgi Donato, Presidente Ordine Medici di Lecce

Ass Ing Delli Noci Alessandro, Assessore Regione Puglia Sviluppo Economico

Dott Fedele Alberto, Direttore Dipartimento di Prevenzione e Igiene Asl Lecce

Dott Gabellone Antonio, Consigliere Regionale Puglia

Prof Pierluigi Lopalco, Consigliere Regionale Puglia

Siamo onorati e lusingati per la loro vicinanza e disponibilità.

Il Presidente

Pasquale Malinconico