Bilancio positivo per Pharmexpo +25% di visitatori per il Salone dell’Industria Farmaceutica

Napoli, 28 ottobre – Bilancio positivo per la sedicesima edizione di Pharmexpo, il salone dell’industria farmaceutica organizzato da Progecta – in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti e con Federfarma -, l’unica rassegna del Centrosud Italia che promuove l’incontro tra farmacisti, medici, operatori sanitari e aziende del settore. La manifestazione B2B, che si è tenuta dal 25 al 27 ottobre nella Mostra d’Oltremare di Napoli, ha fatto registrare la presenza di oltre 270 aziende espositrici e 11.400 visitatori, il 25% in più dello scorso anno.

“Il bilancio – afferma Fabrizio Cantella, direttore di Progecta – è estremamente positivo: per tre giorni i padiglioni di Pharmexpo hanno pullulato di visitatori, con moltissimi farmacisti che hanno visitato le oltre 270 aziende espositrici. Napoli è una città che in questo momento attrae e Pharmexpo risponde sempre molto bene a quelle che sono le continue sfide a cui è sottoposto il mondo della farmacia. I temi al centro della 16esima edizione di Pharmexpo, come la prevenzione, la farmacia dei servizi, confermano quanto oggi la farmacia, in Italia, possa essere considerata il primo presidio sanitario al servizio del cittadino”.

La manifestazione è stata inaugurata alla presenza di Valeria Fascione, assessora all’Innovazione della Regione Campania, Vincenzo Santagada, assessore alla Salute del Comune di Napoli e presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli, Ugo Trama, responsabile Politica del Farmaco e Dispositivi della direzione generale Salute della Regione Campania, Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Napoli, e Pierluigi Petrone, presidente di Assoram, vicepresidente di Farmindustria e dell’Unione Industriali di Napoli.

Durante i tre giorni di Pharmexpo sono stati organizzati 20 eventi – tra convegni, premiazioni e appuntamenti formativi, anche con crediti E.C.M. – tesi ad approfondire le sfide del presente e quelle del futuro.Dalla necessità che il farmacista sia anche un capace manager della sua azienda, alla centralità della farmacia dei servizi nel Servizio Sanitario Nazionale. E, ancora, la prevenzione, le strategie di difesa dai virus influenzali, la telemedicina, la farmacia digitale il mondo del gluten free – ospitato negli stand di Enjoy Gluten Free – e della dieta aproteica.

Soddisfazione è stata espressa anche da Angioletto De Negri, patron di Progecta: “Bene la crescita costante di Pharmexpo. L’obiettivo di Progecta, azienda leader del settore nel Centrosud, è tenere insieme tutte le iniziative fieristiche che si fregia di organizzare a Napoli, capitale del Mezzogiorno, in un Sud che rimorchia l’economia nazionale. Noi oggi siamo gli angeli custodi degli imprenditori, che in numero sempre maggiore scelgo di investire nel nostro territorio.

Ci auguriamo che anche le istituzioni si rendano sempre più conto dell’importanza di ciò che viene fatto a Napoli per tutto il Mediterraneo: il Sud conta ed è quello che vuole comunicare Progecta. Sono felice, inoltre, che gli spazi che ci ospitano, quelli della Mostra d’Oltremare, siano al centro di un progetto di rilancio del Comune di Napoli. Qui, ogni anno, potrebbero essere organizzate anche 60 o 70 fiere di grande livello e quest’area espositiva merita di portare in alto il lustro della sua storia”.

Pharmexpo dà appuntamento al prossimo anno: la XVII edizione del Salone si terrà a Napoli dal 24 al 26 ottobre 2025.

Comunicato Pharmexpo – 28 ottobre 2024